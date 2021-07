[Editorial] La prochaine ère de l’innovation des smartphones est sur le point de se dérouler – Samsung Global Newsroom

Lors de l’événement Unpacked d’août dernier, j’ai partagé ma stratégie pour apporter une technologie mobile plus valorisante au plus grand nombre de personnes possible, en particulier à un moment où elles en avaient le plus besoin. Aujourd’hui, environ un an plus tard, notre monde se prépare lentement mais sûrement à rouvrir à bien des égards. Nous aspirons tous à la liberté et aux possibilités que ce nouveau monde a à offrir grâce aux avancées technologiques qui devraient rendre notre monde plus grand qu’il ne l’a jamais été.

L’année dernière, les nouvelles technologies ont continué de remodeler notre mode de vie. Notre collaboration avec des partenaires industriels de confiance nous a permis de créer des expériences transparentes offrant plus de personnalisation et de polyvalence que jamais. Alors que nous entrons dans cette nouvelle ère de transformation agile, je pense que les écosystèmes ouverts sont le seul moyen d’accélérer l’innovation et de donner aux gens plus de liberté pour créer leurs propres expériences qui conviennent le mieux à leur mode de vie.

Samsung Electronics est prêt à dévoiler une technologie mobile visionnaire et ciblée pour un monde meilleur. Dans quelques semaines, nous lancerons notre dernière et meilleure série Galaxy Z pour remodeler la catégorie des smartphones et réinventer complètement vos expériences.

La vie s’ouvre avec Galaxy

Aujourd’hui, le monde a besoin de technologies flexibles qui donnent aux gens la possibilité d’explorer. Chez Samsung, les gens sont au cœur de tout ce que nous faisons. Nous sommes constamment à votre écoute pour nous assurer que tout nouvel appareil et toute nouvelle expérience que nous créons apportent vraiment des innovations significatives. Nous voulons enrichir la vie de chacun, pas seulement celle de quelques privilégiés. Des caméras épiques et des expériences de visionnage vives et immersives aux batteries longue durée et à une sécurité renforcée, nous nous concentrons sur ce qui compte vraiment pour vous.

Alors que nous explorons de nouvelles façons de vous responsabiliser, nous nous aventurons souvent en territoire inconnu. C’est ainsi que nous avons fini par créer une toute nouvelle catégorie avec le lancement du Galaxy Fold. Et nous ne nous sommes pas arrêtés là. Nous avons continué à améliorer la catégorie avec notre deuxième génération de pliables, le Galaxy Z Fold2 et le Galaxy Z Flip, avec plus d’écran et plus de fonctionnalités que vous connaissez et aimez maintenant. Je suis ravi de dire que notre troisième génération d’appareils pliables ouvrira de nouvelles capacités multitâches incroyables et une durabilité améliorée pour encore plus de personnes dans le monde.

Samsung amène plus de gens dans le giron

Cela sera particulièrement important alors que le monde franchit de nouvelles frontières de connectivité qui exigent des écosystèmes ouverts et des expériences mobiles fiables. Chez Samsung, « ouvert » et « sécurisé » ne s’excluent jamais mutuellement. En fait, nos collaborations avec des leaders de l’industrie de confiance comme Google et Microsoft sont la raison pour laquelle nous sommes en mesure de fournir une technologie mobile sécurisée et optimisée pour le monde interconnecté et en évolution rapide d’aujourd’hui. Nous travaillons constamment avec des partenaires clés pour créer des solutions de sécurité de pointe qui protègent vos appareils et vos données à chaque étape du processus. Cela nous permet de vous donner encore plus de contrôle sur vos applications, vos données et votre confidentialité, afin que vous puissiez organiser votre propre expérience – en toute tranquillité d’esprit.

La collaboration nous permet de créer des expériences mobiles qui vous facilitent et améliorent la vie. Il a alimenté le développement d’une nouvelle plate-forme portable unifiée, que nous avons construite conjointement avec Google. En plus de vos applications Galaxy préférées comme Samsung Health et SmartThings, il y en aura tellement d’autres dans le nouveau Google Play Store. De plus, notre interface utilisateur One UI Watch est profondément intégrée à nos autres appareils Galaxy et offre une connectivité cohérente entre votre Galaxy Watch et votre smartphone Galaxy.

Nous travaillons également avec Google pour enrichir nos écosystèmes pliables avec des applications et des services populaires. Pour notre troisième génération de téléphones Galaxy Z, nous avons aligné encore plus d’applications partenaires qui tirent le meilleur parti du format dépliable polyvalent. Des appels vidéo optimisés mains libres avec Google Duo et du visionnage de vidéos en mode Flex sur YouTube au multitâche dans Microsoft Teams, notre écosystème pliable offrira une multitude d’expériences fluides et optimisées.

Un nouveau chapitre dans l’innovation des smartphones est là

Le prochain Galaxy Z Fold combine le meilleur des smartphones et des tablettes et offre de toutes nouvelles façons de travailler, de se connecter et de créer, tandis que le prochain Z Flip présente un style encore plus raffiné, armé de matériaux plus durables et plus solides. Je crois fermement que ces appareils répondront à l’appel de la technologie mobile polyvalente dont nous avons besoin alors que nous naviguons sur la route ouverte à venir.

Nous sommes déterminés à atteindre de nouveaux sommets et à ouvrir un tout nouveau monde d’expériences passionnantes pour encore plus de personnes. J’espère que vous vous joindrez à nous pour lancer notre prochaine famille Galaxy Z et partager quelques surprises pliables, y compris le tout premier S Pen conçu spécifiquement pour les téléphones pliables. Au lieu de dévoiler un nouveau Galaxy Note cette fois-ci, nous élargirons davantage les fonctionnalités de Note bien-aimées à davantage d’appareils Samsung Galaxy. En attendant, marquez vos calendriers et connectez-vous à notre événement Unpacked le 11 août pour voir ce qui se passe.