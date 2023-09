ÉDITORIAL : La menace des incendies de forêt n’est pas encore terminée

Les températures commencent à baisser et la qualité de l’air dans une grande partie de l’intérieur de la Colombie-Britannique est nettement meilleure qu’elle ne l’était il y a quelques semaines, mais la saison des incendies dans la province est loin d’être terminée.

À ce jour, plus de 2 000 incendies ont été enregistrés au cours de la saison des incendies dans la province, qui a débuté le 1er avril. La superficie des terres brûlées dépasse désormais 2,25 millions d’hectares. Certains incendies se sont déclarés dans des régions éloignées de la province, mais d’autres se sont rapprochés de zones urbaines peuplées.

Il s’agit de loin de la pire saison d’incendies jamais enregistrée en Colombie-Britannique.

Normalement, le risque d’incendie de forêt diminue en septembre. Cependant, de nouveaux incendies de forêt sont toujours signalés et les équipes continuent de travailler sur les incendies de forêt existants. Certains des incendies qui brûlent actuellement sont classés comme étant hors de contrôle.

L’état d’urgence provincial reste en vigueur. À l’heure actuelle, 4 200 personnes sont sous ordre d’évacuation et près de 65 000 sont en alerte d’évacuation.

Jusqu’à présent cette année, environ les trois quarts des incendies de forêt dans la province sont dus à la foudre, tandis que moins d’un quart sont d’origine humaine, 129 étant répertoriés comme causes inconnues.

De plus, la saison des incendies de forêt survient à un moment où la majeure partie de la Colombie-Britannique connaît des conditions de sécheresse importantes. La majorité de la province se trouve aux niveaux de sécheresse 4 et 5, le plus grave des six niveaux de sécheresse.

Cette année, une combinaison de conditions a entraîné la saison des incendies que nous avons connue.

Étant donné que les incendies de forêt continuent de brûler et que de nouveaux incendies de forêt sont signalés, il est important de continuer à se préparer à d’éventuels incendies de forêt. Cela inclut la mise en place de préparatifs en cas de nouvelle alerte d’évacuation ou d’ordre d’évacuation.

La saison des incendies de forêt prendra fin et le risque d’incendies de forêt diminuera. Pour l’instant, cependant, une planification et une préparation sont nécessaires afin de réagir si un autre incendie de forêt constitue une menace pour une zone peuplée.

