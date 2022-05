[Editorial] Innovation révolutionnaire pour les passionnés de santé et de bien-être – Samsung Global Newsroom

La technologie de la santé a donné la priorité à l’exercice constant, battant des records personnels et atteignant des objectifs physiques quotidiens. Au cours des dernières années, nous avons assisté à un changement culturel distinct dans la façon dont les utilisateurs abordent la santé – les gens redéfinissent les normes dans cet espace et abordent la santé avec un état d’esprit plus holistique. Il s’agit moins de calories brûlées et de kilos perdus que de comprendre leur corps – à la fois physiquement et mentalement – et de donner la priorité à ce qui est le plus important pour eux, comme une alimentation saine, un bon sommeil et de l’exercice.

Dans cet esprit, nous continuons à tirer parti de l’expérience Galaxy Watch en nous concentrant sur l’une de mes plus grandes priorités ici chez Samsung Electronics : fournir des solutions de santé holistiques à nos utilisateurs. Pendant des années, nous avons travaillé pour fournir des fonctionnalités de santé complètes qui donnent à nos utilisateurs les outils dont ils ont besoin pour atteindre leurs objectifs et mener une vie saine.

Nous sommes ravis que Samsung et Google travaillent ensemble pour répondre à ce besoin avec une nouvelle solution, Health Connect. Tout juste annoncés à Google I/O, les développeurs ont désormais accès à un ensemble unique d’API qui permettent la création d’expériences de fitness et de santé. Avec la nouvelle API Health Connect, les utilisateurs disposeront d’un ensemble complet de commandes pour gérer leurs données de santé et de forme physique dans les applications.

Health Connect prend en charge plus de 50 types de données, telles que l’exercice et le sommeil, ainsi que vos données vitales, telles que la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Pour s’assurer que les utilisateurs ont un contrôle total sur leurs données, Health Connect fournit des contrôles de confidentialité centralisés, ce qui permet d’autoriser facilement les applications avec lesquelles ils souhaitent partager leurs données sur l’appareil.

Et ce n’est pas seulement une preuve de concept. Nous travaillons aux côtés de Google et d’autres partenaires pour tirer pleinement parti des avantages et du potentiel de Health Connect. Je suis ravi de confirmer que Samsung Health adoptera également Health Connect plus tard cette année. Avec la permission des utilisateurs, cela permettra aux développeurs d’applications de profiter de données précises et optimisées mesurées sur Galaxy Watch pour Samsung Health et de les utiliser également dans leurs applications.

Nous sommes impatients de voir comment les développeurs utilisent Health Connect pour apporter des avantages tangibles et holistiques aux utilisateurs de Galaxy. Ce nouveau service est un grand pas en avant pour donner aux utilisateurs les moyens de profiter des avantages d’une vie holistique.

Cela a été une année chargée pour nous au sein de l’équipe R&D de Samsung Health, mais enfin pouvoir partager ce sur quoi nous avons travaillé est l’une des parties préférées de mon travail. Bien sûr, ce n’est qu’une fraction de tout ce qui se passe dans les coulisses. Nous sommes impatients de partager les futures mises à jour sur les expériences logicielles et matérielles alors que nous continuons à dominer l’industrie avec les appareils portables de nouvelle génération. D’ici là, bonne I/O !