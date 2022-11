ÉDITORIAL : Il est temps de réfléchir au coût élevé de la guerre

Vendredi, des cérémonies du jour du Souvenir auront lieu dans des cénotaphes à travers le pays afin d’honorer ceux qui ont combattu et sont morts dans les guerres passées.

Le ton de ces cérémonies est sombre, avec dépôt de gerbes et deux minutes de silence en l’honneur de ceux qui ont servi et de ceux qui sont morts au combat.

Tout au long de l’histoire du Canada, plus de 2,3 millions de Canadiens ont servi et plus de 118 000 sont morts au service de ce pays.

Leur service comprend les deux guerres mondiales du 20e siècle, la guerre de Corée, la première guerre du Golfe, le conflit en Afghanistan et de nombreuses missions de maintien de la paix au fil des ans.

Chacun de ceux qui sont morts en service mérite qu’on se souvienne de lui comme de personnes aimées et soignées par des membres de la famille et des amis.

Parmi ceux qui ont servi et ont pu rentrer chez eux, certains ont eu ou continuent d’avoir des blessures durables.

D’autres sont rentrés chez eux secoués par ce qu’ils avaient vécu.

Le jour du Souvenir n’est pas le moment de célébrer les victoires passées sur le champ de bataille et les mesures héroïques. C’est plutôt une journée pour réfléchir au coût élevé de la guerre.

Les effets de la guerre deviennent encore plus visibles lorsque l’on considère les civils qui ont été blessés ou tués parce qu’ils vivaient dans des zones de guerre.

De plus, certains ont été forcés de fuir en tant que réfugiés parce que leurs maisons et leurs pays ont été dévastés par la guerre.

Ces histoires se sont déroulées dans les guerres passées du XXe siècle et avant, et se poursuivent aujourd’hui dans d’autres parties du monde, notamment en Afghanistan, en Syrie, en Ukraine et dans d’autres pays.

Les conflits, dont certains durent de nombreuses années, continuent de faire des ravages parmi les personnes touchées.

Les cérémonies du jour du Souvenir du 11 novembre sont l’occasion de réfléchir une fois de plus au terrible coût de la guerre.

Presse noire

