[Editorial] Déballer les conceptions et les innovations inspirées par vous – Samsung Global Newsroom

L’année dernière, j’ai élargi mes responsabilités en tant que responsable de l’activité MX de Samsung pour diriger notre centre de conception d’entreprise. Ma carrière d’ingénieur m’a appris que les conceptions les plus sublimes sont intimement liées à l’innovation technologique. Cette nouvelle responsabilité me permet d’approfondir la manière dont la synergie de la conception, de l’ingénierie et de la R&D peut générer des expériences transformatrices. Avec mes collègues designers, j’ai entrepris une exploration approfondie de la stratégie de conception de Samsung pour comprendre nos racines et envisager notre croissance.

Temps différents, engagement inchangé

En 1996, Samsung s’est engagé dans une philosophie : « Inspiré par les humains, créant le futur ». Cela signifie que nos créations sont conçues avec une profonde compréhension de vous, l’utilisateur, et nous avons la conviction inébranlable qu’une approche centrée sur l’utilisateur est la clé de l’avenir.

Nous le ressentons encore plus vivement près de 30 ans plus tard, alors que nous contemplons la nature fluide de l’interaction humaine. Les utilisateurs apprécient les expériences plutôt que de simples réalisations et les connexions significatives plutôt que les prouesses technologiques brutes. Nous avons distillé la philosophie de conception de Samsung en trois identités de conception, chacune avec vous au centre : nos produits doivent être essentiels, innovants et harmonieux.

La conception essentielle donne la priorité à la clarté de l’objectif et à la facilité d’utilisation quotidienne. Le design innovant met l’accent sur l’originalité, reflétant le but de manière nouvelle et distincte. La conception harmonieuse garantit que tous les éléments fonctionnent ensemble dans un but holistique, conforme aux valeurs sociétales, environnementales et éthiques.

Inspiré par les humains, créant l’avenir

Ces trois identités de conception sont illustrées par notre dernier écosystème matériel et logiciel.

Prenez, par exemple, le fait de plier et de déplier un smartphone. Cela semble simple. Cependant, cette simplicité ressentie par les utilisateurs n’est obtenue qu’en se concentrant rigoureusement sur ce qui est le plus essentiel et le plus intuitif. L’aspect minimal et élégant de la fonctionnalité de charnière spécialisée souligne notre engagement et la beauté inhérente de la conception essentielle.

Nous avons rehaussé les normes d’ergonomie des smartphones pliables. Une différence d’un millimètre dans l’épaisseur d’un appareil peut ne pas sembler être un grand changement, mais chaque gramme et millimètre dans un appareil pliable nécessite une percée technique. Il exige un savoir-faire avec passion. Lorsqu’il est bien fait, l’avantage pour les utilisateurs est énorme. C’est pourquoi nous avons innové pour rendre nos derniers pliables plus fins et plus légers que nos générations précédentes.

Samsung Galaxy pliable est complété par ses utilisateurs, avec son expérience personnalisée. Avec nos pliables Galaxy, votre expression personnelle atteint de nouveaux niveaux avec, littéralement, l’expérience d’appareil photo la plus flexible de Samsung Galaxy. Vous pouvez capturer l’angle parfait, les mains libres. L’expérience multitâche améliorée comme un PC relève également la barre de la productivité. Vous pouvez travailler, collaborer ou jouer en déplacement.

Samsung Galaxy Tab et Wearables sont conçus dans le même esprit. Ils travaillent harmonieusement les uns avec les autres dans un écosystème qui ouvre une expérience connectée puissante, servant d’extension transparente de vos besoins, priorités et personnalité unique.

Quelle que soit l’expérience Samsung Galaxy, lorsque nous disons « Inspiré par les humains », nous ne parlons pas seulement des gens. Nous entendons également leurs communautés, leur environnement et leur planète. Les appareils Samsung Galaxy sont conçus dans un souci de durabilité pour l’avenir, car même les plus petites actions peuvent contribuer à un impact important, comme la protection de notre planète. Lorsque nous disons « Créer l’avenir », cela inclut notre responsabilité aujourd’hui d’assurer un avenir durable pour la génération future.

Notre voyage partagé vers un avenir meilleur

Lorsque le design s’associe à l’innovation technologique, il ouvre de nouvelles possibilités. Grâce à des technologies innovantes, les gens peuvent tirer le meilleur parti d’aujourd’hui et, en fin de compte, créer le meilleur avenir possible. Nous vous invitons à nous rejoindre à Unpacked, où nous tirerons le rideau sur nos derniers appareils et expériences – inspirés par vous, créés pour vous.

D’une certaine manière, ils ont mis près de 30 ans à se fabriquer, l’aboutissement de décennies de design d’inspiration humaine. Mais ce n’est aussi que le début. Voir comment nos innovations se fondent dans vos vies, offrant de nouvelles possibilités de créativité, de productivité ou d’expression de soi, inspirera les prochaines étapes de notre voyage. Alors, naviguons ensemble dans ce voyage, en exploitant le design et la technologie pour créer un avenir qui vous ressemble vraiment.

Marquez vos calendriers pour le 26 juillet !