[Editorial] Comment Samsung travaille pour un avenir meilleur et plus durable pour tous grâce à l’innovation – Samsung Global Newsroom

Le 5 juin est la Journée mondiale de l’environnement, une journée désignée par les Nations Unies en 1972 pour encourager la sensibilisation et l’action mondiales en faveur de la protection de notre environnement. Chaque année, un thème différent est choisi, et le thème de cette année est « Restauration des écosystèmes », un thème choisi pour souligner l’importance de la restauration et de la protection de l’environnement.

La science et la technologie ont rendu nos vies plus faciles et plus pratiques grâce à l’ajout de divers produits et services innovants dans nos routines quotidiennes. Mais l’inconvénient de ces ajouts a été le développement de graves défis environnementaux mondiaux, notamment le changement climatique et l’épuisement des ressources, des problèmes qui menacent l’avenir de notre monde.

Afin d’aider à atténuer ces problèmes, Samsung Electronics s’efforce d’intégrer la durabilité environnementale dans tout ce que nous faisons. Jetons un coup d’œil à la façon dont l’innovation produit soucieuse de l’environnement de Samsung et l’engagement des consommateurs se combinent pour nous aider tous à atteindre un avenir durable.

Minimiser l’impact environnemental de l’ensemble du cycle de vie d’un produit

Basés sur le principe de la gestion responsable des produits, nos produits sont soigneusement conçus pour minimiser leur impact sur l’environnement. Samsung est profondément engagé dans des activités visant à minimiser l’impact environnemental de ses produits tout au long de leur cycle de vie – du développement et de la fabrication à la distribution et l’utilisation jusqu’au service après-vente et au recyclage.

Premièrement, Samsung intègre les préoccupations environnementales dans son processus de développement de produits. À cette fin, la société a mis en place un processus d’éco-conception pour évaluer ses produits par rapport aux normes écologiques de différents pays, dont les États-Unis et la Corée. En 2008, l’entreprise a créé un comité écologique à l’échelle de l’entreprise et des groupes de travail au niveau des divisions pour intensifier ses efforts dans le développement de produits respectueux de l’environnement. À ce jour, Samsung s’engage à développer des produits innovants et performants qui ont un impact minimal sur l’environnement.

L’accent mis par Samsung sur la durabilité se poursuit dans la phase de fabrication. L’entreprise a étendu son utilisation de sources d’énergie renouvelables telles que la chaleur solaire et géothermique dans ses installations et intègre également l’utilisation d’eau et de déchets recyclés. À titre d’exemple représentatif, Samsung a également fait des progrès en matière de durabilité en s’approvisionnant en électricité 100 % renouvelable pour toutes ses installations aux États-Unis, en Europe et en Chine l’année dernière. De plus, Samsung prévoit d’étendre l’utilisation des énergies renouvelables au reste de ses installations dans le monde suite au développement de systèmes et d’infrastructures locaux dans chaque région.

Passant à l’étape de la distribution, Samsung a remplacé ses films plastiques et rétractables par des emballages en biomatériaux renouvelables afin de réduire les déchets d’emballage. La société oblige également désormais ses fournisseurs de papier à exiger une certification Forest Stewardship et, suite à ces efforts, a réussi à remplacer complètement tout le papier utilisé dans les manuels et les emballages de ses produits électroniques mobiles et grand public à la fin de 2020.

Samsung aide les utilisateurs à réduire leur consommation d’électricité pendant la phase d’utilisation du cycle de vie d’un produit en leur fournissant des produits économes en énergie, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, l’entreprise fait des efforts continus pour développer des produits durables et un processus de réparation rapide et facile, car si les consommateurs utilisent leurs produits plus longtemps, ils font alors une différence en réduisant leur impact environnemental.

Passant à l’étape finale du cycle de vie d’un produit, l’élimination, Samsung continue d’être le pionnier de ses programmes de collecte et de recyclage des déchets dans le monde entier, opérant actuellement dans 55 pays différents. Aux États-Unis, par exemple, les utilisateurs peuvent déposer leurs appareils mobiles en fin de vie dans l’un des 500 sites uBreakiFix, une chaîne de réparation indépendante. L’entreprise envisage également actuellement d’étendre son système de recyclage en boucle fermée afin de récupérer et de réutiliser davantage de fer, de cuivre et de plastique des déchets électroniques.

Réduire 301 millions de tonnes de gaz à effet de serre grâce à l’initiative et à l’innovation

Grâce à ses pratiques de gestion responsable des produits, Samsung a réduit de 32 % la consommation énergétique moyenne par unité d’un produit,1 l’équivalent de la réduction cumulée de 301 millions de tonnes d’émissions de gaz à effet de serre au cours des 12 dernières années depuis 2009. L’entreprise a également recyclé plus de 4,54 millions de tonnes de déchets électroniques via ses sites mondiaux de collecte de déchets électroniques de 2009 à 2020.

Pour encourager les clients à utiliser leurs produits plus longtemps dans le cadre d’une économie circulaire, Samsung a mis en place un processus de réparation rapide et facile pour les utilisateurs, grâce auquel l’entreprise fournit des informations sur la réparation des produits et des pièces aux ateliers de réparation sous contrat ainsi qu’aux magasins de réparation indépendants.

Maintenir les valeurs des utilisateurs grâce à l’upcycling éco-conscient

Au-delà de l’utilisation de pratiques respectueuses de l’environnement uniquement dans le développement de ses produits, Samsung a déployé divers efforts pour réduire l’utilisation des ressources dans toutes ses lignes d’approvisionnement afin de promouvoir une consommation plus durable.

L’année dernière, Samsung a présenté son Eco-Packaging révolutionnaire pour ses produits TV fabriqués à partir de boîtes en carton dans le but d’encourager le recyclage et la créativité des utilisateurs, car ils peuvent former des jouets pour animaux ou de petits meubles à l’aide de leurs emballages mis au rebut.

En outre, Samsung a également récemment lancé son programme Galaxy Upcycling at Home, qui permet aux utilisateurs d’exploiter leurs smartphones Galaxy inutilisés en tant qu’appareils IoT, en Corée, aux États-Unis et au Royaume-Uni. cas de déficience évitables avec un diagnostic approprié.

Chez Samsung, nous nous engageons à créer un avenir durable qui offre une vie meilleure à tous en introduisant des produits et des solutions créatifs et respectueux de l’environnement dans tous nos domaines d’activité. En mettant l’accent sur la gestion durable, nous plaçons la réduction du carbone, la circulation des ressources et la restauration des écosystèmes au premier plan de nos efforts pour protéger l’environnement.

1 Chiffre de 2020 par rapport au niveau de consommation d’énergie de 2008.