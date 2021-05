[Editorial] Comment Samsung Foldables change la façon dont nous utilisons nos smartphones – Samsung Global Newsroom

Lorsque Samsung a dévoilé nos premiers smartphones pliables, nous avons entamé un nouveau chapitre d’innovation. Depuis lors, les facteurs de forme pliables ont redéfini ce à quoi vous pouvez vous attendre d’un smartphone – nous inspirant à capturer, connecter et communiquer de manière entièrement nouvelle. Aujourd’hui, le marché des pliables se développe rapidement et Samsung mène la charge.

Alors que nous continuons à affiner l’expérience utilisateur pliable, nous sommes toujours à l’écoute et nous nous adaptons pour répondre aux besoins des utilisateurs de smartphones d’aujourd’hui. Plus que jamais, les gens veulent des téléphones avec la flexibilité de basculer de manière transparente entre le travail, la lecture, le partage et tout le reste. Nous voulons des téléphones qui peuvent s’adapter à notre vie à tout moment. Des téléphones qui permettent un multitâche puissant et un divertissement immersif. Des téléphones qui nous incitent à en faire plus.

Mais d’une personne à l’autre, tout ce que nous recherchons dans un smartphone n’est pas exactement le même. C’est pourquoi nous avons créé deux facteurs de forme pliables différents.

Nos appareils pliables de la série Galaxy Z ouvrent un nouveau monde de possibilités. Que vous dépliiez l’écran principal sur notre Galaxy Z Fold2 pour une expérience de jeu, regarder ou multitâche semblable à une tablette, ou que vous positionniez l’écran sur notre Galaxy Z Flip à l’angle parfait pour un chat vidéo mains libres, ce sont des expériences vous ne pouvez tout simplement pas avoir sur un autre smartphone.

Et les expériences ne cessent de s’améliorer. La plupart des applications les plus populaires ont été conçues pour tirer pleinement parti de ces formats pliables, et la liste ne cesse de s’allonger. Avec le mode Flex – qui vous permet d’utiliser l’écran de l’appareil à un angle plié1 presque comme un ordinateur portable – vous pouvez débloquer de nouvelles façons de regarder vos chaînes YouTube préférées, de discuter en vidéo via Google Duo, de diffuser une émission pendant que vous discutez avec des amis.

Avec plus d’écran, plus de flexibilité et plus de capacités multitâches, vous pouvez faire plus avec les pliables, et nos propriétaires pliables voient la différence. Les utilisateurs du Galaxy Z Fold2 adorent l’écran de la taille d’une tablette – ils nous ont dit que c’était la principale raison pour laquelle ils avaient acheté l’appareil.2 Ils utilisent leur Galaxy Z Fold2 pour participer à des appels vidéo en mains libres, lire des livres électroniques et des jeux sur son écran de 7,6 pouces et travailler de manière plus productive avec les e-mails et les documents.3

Les utilisateurs du Galaxy Z Flip ont déclaré qu’ils adoraient le design élégant et à la mode de leur téléphone et le fait d’avoir un smartphone pleine taille qui se plie pour tenir dans la paume de leur main. Le design emblématique et le facteur de forme compact sont les principales raisons pour lesquelles ils ont choisi le Galaxy Z Flip – et ils aiment utiliser son mode Flex unique pour capturer des photos et des vidéos de nouvelles manières.

La flexibilité offerte par ces appareils est révolutionnaire – et nos utilisateurs remarquent la différence des pliables.

Alors que Samsung continue de repousser les limites et d’apporter aux utilisateurs plus de ce qu’ils veulent, il n’est pas surprenant que la réponse aux appareils pliables soit si forte. Le Galaxy Z Fold2 a 96% de satisfaction des utilisateurs et près de 9 sur 10 disent qu’ils achèteraient à nouveau un téléphone pliable.4

De plus, selon une enquête menée le mois dernier, la moitié des consommateurs américains sont intéressés par l’achat d’un téléphone pliable comme prochain appareil.5

Les perspectives mondiales sont tout aussi impressionnantes. Rien que cette année, le marché des pliables devrait tripler par rapport à l’année dernière6 – une année au cours de laquelle Samsung représentait trois smartphones pliables sur quatre expédiés dans le monde.7

Alors que beaucoup commencent à voir toutes les possibilités des pliables, ce n’est pas la première fois que Samsung introduit un nouveau facteur de forme qui a changé la donne.

Lorsque Samsung a lancé pour la première fois les smartphones à grand écran il y a plus de dix ans, nous avons vu comment ils permettaient aux gens de faire plus avec leurs appareils, du jeu au streaming en passant par le travail. Aujourd’hui, les grands écrans sont devenus la norme de l’industrie: au cours de la dernière décennie, la taille moyenne de l’écran d’un smartphone a pratiquement doublé.8

Chez Samsung, l’innovation ne se résume pas à l’introduction d’une nouvelle technologie. Il s’agit de proposer des expériences mobiles révolutionnaires. Cela signifie continuer à explorer, faire évoluer et élargir notre portefeuille de produits pliables – un engagement que TM Roh, responsable des communications mobiles de Samsung, a réaffirmé l’année dernière.

Et récemment, dans le cadre de notre volonté de rendre les pliables plus accessibles, nous avons introduit de nouvelles façons créatives pour que les gens puissent profiter de l’expérience pliable.

Nous avons réduit le prix de nos derniers appareils pliables, offerts programmes de référence, et donne aux propriétaires pliables l’accès à Z Premier, un service d’assistance client raffiné avec des avantages exclusifs.9 Nous avons également donné aux propriétaires d’appareils Galaxy Z 100 jours complets pour voir si la technologie pliable leur convient dans le cadre d’un programme d’achat et d’essai.dix Les utilisateurs qui ont expérimenté le Galaxy Z Flip ou le Galaxy Z Fold2 pendant cette période d’essai prolongée ont conservé leurs appareils à des taux encore plus élevés11 – parce qu’une fois que les gens mettent la main sur un téléphone pliable, ils voient sa valeur dans leur vie quotidienne.

Les pliables ont parcouru un long chemin en quelques années, mais nous ne sommes qu’au début de ce que cette technologie révolutionnaire peut faire. Des expériences de visualisation transformatrices à une flexibilité illimitée, la seule limite est notre imagination. Restez à l’écoute – nous ne faisons que commencer.

