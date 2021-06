[Editorial] Comment le laboratoire E&I au sein de Samsung Research redéfinit l’avenir – Samsung Global Newsroom

Le monde a tellement changé depuis le début de 2020. Cependant, même avant la pandémie de COVID-19, Samsung s’engageait sur une voie dans laquelle son leadership technologique créait de grandes opportunités non seulement pour inventer la prochaine génération d’appareils, mais pour utiliser technologie pour améliorer la vie des gens. Nous commencions à faire des progrès dans la redéfinition de l’avenir – un avenir qui semble très différent maintenant de ce qu’il était lorsque nous l’imaginions en 2019.

Avec des studios mondiaux à Séoul, en Corée, à San Francisco, aux États-Unis et à Milan, en Italie, l’Experience and Insight Lab (E&I Lab) – une nouvelle division de Recherche Samsung, un centre de R&D avancé qui dirige le développement de technologies futures pour l’activité de produits de consommation de Samsung – a été créé pour aider à concrétiser cet avenir.

Examiner les expériences et pourquoi elles sont importantes

Les nouvelles technologies offrent aux consommateurs des expériences de plus en plus sophistiquées, mais dans certains cas, elles peuvent également submerger les utilisateurs par leur complexité. Ceci est important à noter étant donné que dans un avenir proche, il est prévu que nous aurons en moyenne plus de 20 appareils connectés par personne et près de 40 par foyer.1 C’est pourquoi nous devons d’abord nous concentrer sur les expériences plutôt que sur les produits eux-mêmes.

Je définis une expérience comme le parcours des clients avec les produits et les solutions, qui inclut le parcours émotionnel qu’ils empruntent au fil du temps. Les expériences ne portent pas sur la technologie, qui est une composante de l’expérience, mais sur la façon dont les clients interagissent de manière holistique avec les solutions (y compris les produits, les services et les espaces) au fil du temps.

Ces voyages d’interactions holistiques sont précisément ce que le laboratoire E&I a été chargé d’explorer. Concentrer nos efforts sur l’examen de ces parcours contribuera à garantir que les expériences que nous développons répondent mieux aux besoins des personnes. Cela nous permettra également de rendre les expériences des utilisateurs avec leurs produits et services à la fois plus fluides et plus satisfaisantes.

Prendre un repas à la maison offre un moyen simple de comprendre ce que nous entendons par expériences dans ce contexte. Les souvenirs que nous créons en dégustant de la bonne nourriture avec la famille et les amis peuvent être parmi les plus belles expériences de notre vie. Nous nous souvenons de notre dîner, des rires et de l’atmosphère chaleureuse avec les amis et la famille, mais nos souvenirs ne se concentrent pas sur l’application que nous avons peut-être utilisée pour payer le repas, ni sur les appareils que nous avons utilisés pour le préparer. Bien que nous puissions nous concentrer sur la conception des meilleurs produits, soutenus par des technologies de pointe, nous devons nous rappeler que ces produits ne sont pas l’expérience en eux-mêmes ; ils aident simplement à permettre cette expérience. Les gens n’achètent pas seulement des produits ; ils achètent les expériences que ces produits permettent.

Les entreprises centrées sur les transactions ont tendance à concevoir d’abord des technologies, puis à chercher des moyens de les vendre aux gens. Une entreprise axée sur l’expérience doit être prête à renoncer à la création d’une nouvelle technologie, ou même à abandonner celle qu’elle a créée, aussi impressionnante soit-elle, si les gens n’en ont pas besoin pour permettre les expériences souhaitées.

Pour rendre cette différence entre l’utilisation d’une technologie et profiter d’une expérience encore plus claire, j’aimerais que vous considériez le compteur de pas sur votre smartphone ou appareil portable. Du point de vue de l’ingénierie, nous avons tendance à penser aux compteurs de pas en fonction de leur fonctionnement et de leur précision. Certes, atteindre la précision et l’exactitude est difficile et certainement important. Mais pour les utilisateurs, ces facteurs sont en arrière-plan ; idéalement, ils sont invisibles. Lorsque nous adoptons une perspective de conception centrée sur l’humain, nous considérons ce que le comptage des étapes signifie pour les utilisateurs, c’est-à-dire comment l’expérience ajoute à leur vie au-delà du simple comptage des étapes. Nous demandons : « Qu’est-ce que la technologie de comptage de pas permet aux utilisateurs de faire ? Quels genres de choses – liées à la technologie ou non – comptent pour les personnes qui comptent leurs pas ? »

Notre approche du design est unique en ce qu’elle vise à combler le fossé entre les grandes avancées technologiques, le design et les besoins humains. S’appuyant sur une compréhension approfondie des modes de vie des gens, notre approche place les utilisateurs au premier plan dès les premières étapes du processus d’innovation. Nous examinons les technologies Samsung Research à travers une lentille centrée sur l’utilisateur, et nous utilisons les informations que nous acquérons pour développer des solutions qui rationalisent la vie des utilisateurs avec des expériences significatives.

Présentation d’un nouveau laboratoire de recherche Samsung

La mission du E&I Lab est d’aider l’entreprise à mieux comprendre les besoins, les aspirations et les modes de vie des personnes afin de créer des expériences significatives grâce à des produits innovants et des technologies de pointe. Pour ce faire, nous surveillons les tendances émergentes et les changements culturels, et découvrons les changements sociaux et technologiques, et nous utilisons ces informations pour concevoir, prototyper, déployer, apprendre et livrer.

Notre objectif est de travailler avec et d’apprendre des consommateurs pour explorer ce que les technologies devraient faire plutôt que ce qu’ils pourraient faire. Nous nous concentrons sur l’innovation du point de vue des humains et de l’humanité, et nous apportons cette perspective aux technologies de Samsung Research.

La nouvelle approche du E&I Lab et de son équipe multidisciplinaire en matière de recherche et développement est centrée sur la création d’expériences pour les personnes. La partie « aperçu » du nom de notre laboratoire fait référence à la façon dont nous identifions les besoins des clients sur la base d’une compréhension approfondie des valeurs, des comportements et des modes de vie des personnes, et développons des idées afin que nous puissions concevoir des solutions qui répondent à ces besoins.

Des facteurs autrefois considérés comme sans rapport avec la conception deviennent soudainement critiques lorsque l’on adopte une approche centrée sur l’humain de la conception technologique. Ceux-ci incluent non seulement les tendances et les problèmes socio-économiques, mais aussi le multiculturalisme, l’inclusion des genres et une foule d’autres considérations. Au cœur de notre concept de design se trouvent la conviction que nous devons toujours tenir compte du fait que nous vivons dans un écosystème complexe avec des personnes de cultures et de points de vue variés, et que notre planète et notre environnement doivent toujours être pris en considération.

La meilleure technologie est créée sur la base d’une compréhension approfondie de la raison pour laquelle les humains ont besoin de la technologie en premier lieu. Notre laboratoire cherche à promouvoir une nouvelle façon de penser, basée sur l’idée que les gens n’adoptent pas des produits ou des services basés uniquement sur des spécifications ou des fonctionnalités. Par exemple, les gens ne veulent pas d’appareil photo en soi ; ils peuvent le vouloir parce qu’ils aiment raconter des histoires, et ils veulent l’expérience de capturer et de partager des moments qu’offre une caméra.

Nous reconnaissons qu’il s’agit d’une nouvelle façon de penser, qui célèbre notre passion pour la grande technologie tout en affrontant la réalité selon laquelle la technologie s’avère souvent n’être rien de plus que la perfection sans but. Cela arrive lorsque nous ne plaçons pas le progrès humain au cœur de nos objectifs. Ce type de progrès provient de la synergie entre les avancées technologiques et la conception centrée sur l’humain, qui peut ouvrir des possibilités infinies en termes d’offre aux gens d’expériences agréables.

Nous visons à réaliser cette synergie en tirant parti des incroyables capacités d’ingénierie de Samsung et de ce que nous apportons en tant que concepteurs, ayant adopté cette focalisation sur les expériences et les désirs et besoins des gens. Cette synergie fera de Samsung le leader d’un monde axé sur l’expérience, un monde qui apprend véritablement des consommateurs et travaille pour eux.

Notre approche

À quoi ressemble l’approche centrée sur l’humain de l’E&I Lab en matière de conception ? Une fois que nous avons une idée claire des personnes pour lesquelles nous concevons et des expériences significatives que nos technologies peuvent permettre, nous nous efforçons de créer tout ce qui est nécessaire.

Notre travail nécessite un prototypage et un déploiement rapides, qui nous permettent de concrétiser une idée. Nous allons au-delà du prototypage traditionnel des choses et à la place, nous prototypons des « problèmes » – c’est-à-dire les questions auxquelles nous essayons de répondre, ou les besoins et les désirs d’expériences que nous essayons de satisfaire.

Les concepteurs sont des résolveurs de problèmes, et les bonnes conceptions commencent par identifier d’abord les problèmes que nous devons résoudre. Cela permet d’identifier ce que les gens veulent vraiment. Ce n’est que lorsque nous pensons avoir trouvé le problème que nous devons commencer à prototyper et à concevoir toute sorte de solution, y compris un espace, une interaction ou même une histoire. Après tout, un prototype concerne ce que pourrait être un design, pas nécessairement ce qu’il devrait ou sera.

En substance, ce type de prototypage nous oblige à co-concevoir avec les personnes pour lesquelles nous innovons. Il encourage les commentaires tôt et souvent, et il nous offre des occasions d’apprendre et de nous améliorer. Notre approche centrée sur l’humain brise délibérément les frontières des disciplines établies pour échapper aux limites de la conception axée sur la technologie. Il est multidisciplinaire parce que l’humanité transcende les types et parce que les expériences que nous voulons permettre sont complexes et holistiques.

Il est temps de repenser la façon dont nous concevons les expériences

Le monde a changé. Aujourd’hui, vous ne pouvez pas diriger technologiquement si vous ne dirigez pas également culturellement, avec un objectif et une humanité à l’esprit. Le point de vue de l’E&I Lab est basé sur la conviction qu’une entreprise technologique ne peut être considérée comme un leader que si elle est centrée sur l’humain et l’humanité.

Cela a d’énormes implications pour la conception, comme j’ai tenté de l’expliquer ici. Si la pandémie de COVID-19 nous a montré quelque chose, c’est que les gens n’ont pas besoin de meilleures technologies en soi, et ils n’ont certainement pas besoin de plus de cloches et de sifflets. Ils ont besoin de technologies qui les aident à mieux vivre et leur permettent de réaliser leurs rêves. C’est pourquoi l’E&I Lab souhaite redéfinir les expériences de conception d’un point de vue technologique.

Le design joue un rôle distinct dans l’avancement des connaissances et la création d’avantages pour l’humanité. Il suscite et complète l’innovation dans les arts, les sciences et la technologie. Aujourd’hui plus que jamais, les conceptions réussies doivent être définies par la mesure dans laquelle elles reflètent une compréhension plus profonde des besoins sociaux et environnementaux de l’humanité.

Le laboratoire E&I brise les frontières en adoptant une vue d’ensemble et en identifiant les conceptions, par opposition aux technologies, que le marché peut manquer. Notre processus combine la résolution de problèmes avec la réflexion critique, et s’engage avec les gens dès le début afin de produire des technologies qui répondent à leurs besoins et objectifs plutôt que les nôtres.

Nous sommes impatients d’harmoniser les objectifs du laboratoire E&I avec le travail des ingénieurs Samsung du monde entier.

1 Brent Heslop, « D’ici 2030, chaque personne possédera 15 appareils connectés – voici ce que cela signifie pour votre entreprise et votre contenu », MarTech Advisor, 4 mars 2019