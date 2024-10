ÉDITORIAL : App State ne se soucie que de App State. Il est trop tôt pour que les élèves retournent en classe.

Scénario : Sam Garrett

Le 9 octobre 2024, le chancelier par intérim de l’Appalachian State University a distribué un message qui commençait par : « Veuillez trouver un communiqué de presse conjoint partagé au nom d’App State, de la ville de Boone, du comté de Watauga et de la chambre de commerce de la région de Boone. » Le communiqué annonçait que l’université reprendrait les cours en personne sur le campus le 16 octobre 2024. Cette décision, selon les propres rapports de l’université, a invité plus de 6 000 étudiants à revenir à Boone.

Étant donné que la plupart des entités répertoriées par App State comme parties à la décision sont trop submergées par les efforts de rétablissement post-Helene ou ne peuvent ou ne veulent pas être officiellement enregistrées, il est suspect qu’il s’agissait véritablement d’un message et d’une décision unifiés. Il s’agit d’un autre exemple d’App State prenant des décisions dans son propre intérêt et de nombreux dirigeants de notre communauté claquant les talons collectivement et disant : « Monsieur, oui monsieur ».

Lorsque des individus, des entreprises ou des agences gouvernementales prennent de mauvaises décisions, il est sage de prendre du recul et de remettre en question leur motivation et le point de vue qui les pousse à prendre des décisions aussi préjudiciables.

Motivation

Selon son site Internet, la motivation d’App State est l’aspiration « à renforcer son rôle d’institution publique de premier plan dans le Sud-Est. Nous nous engageons à responsabiliser les apprenants… » et ainsi de suite. Ils souhaitent renforcer leur rôle d’institution publique de premier plan. Les universités renforcent leur rôle en augmentant la population étudiante, les diplômes des professeurs, le budget et les distinctions académiques d’autres institutions. Le fil conducteur est la croissance. Clôturer pour le semestre ou permettre aux étudiants de terminer leurs cours à domicile ne les aide pas à vendre l’inscription à la prochaine classe entrante. Des salles de classe vides constitueraient une journée d’aperçu délicate pour le prochain groupe potentiel de chéquiers (c’est-à-dire les parents). La seule question qu’App State semble se poser année après année est la suivante : « Comment ____ affecte-t-il l’inscription ? » Cela fait forte impression auprès des futurs payeurs de démontrer qu’à la suite d’un événement météorologique sans précédent, l’université a survécu, est rouverte et prête à former les futurs dirigeants. La malheureuse réalité est qu’App State se soucie davantage de l’inscription des futures classes que de la capacité des étudiants actuels à recevoir une éducation de qualité pendant cette période loin d’être optimale.

La Chambre de Commerce de Boone est motivée à soutenir et encourager ses entreprises membres. Je comprends pourquoi la Chambre approuverait le retour des étudiants sur le campus. Les étudiants qui reviennent augmenteront certaines sources de revenus, ce qui aidera de nombreux membres de la Chambre. La prise en compte des revenus des entreprises est l’un des nombreux facteurs qui devraient entrer en ligne de compte dans le processus décisionnel visant à ramener des milliers d’étudiants âgés de 17 à 24 ans sur le campus. La motivation de la Chambre est claire et appropriée.

Les motivations du conseil municipal de Boone et du conseil des commissaires du comté de Watauga ne sont pas évidentes. On ne sait pas s’ils ont discuté officiellement du sujet ou si quelques personnes sélectionnées ont participé à une conversation qui a permis à l’Université de paraître avoir une voix unifiée dans l’annonce à la communauté. Le fait que huit des dix membres du conseil municipal et commissaires de comté soient trop occupés ou démotivés pour commenter la décision d’App States montre à quel point les efforts de redressement sont fastidieux ou montre simplement la peur de dire quoi que ce soit qui ne puisse encourager un sourire de la part de l’université. Je suis sûr que lorsque cela sera diffusé sur les réseaux sociaux, certains d’entre eux réagiront en soutenant massivement la mauvaise décision de l’université.

Vision du monde

La vision du monde d’App State en ce qui concerne le High Country semble être que l’université est le centre de l’univers et que tout tourne autour d’elle. À vrai dire, ils sont presque corrects. À Boone, l’université contrôle une grande partie de l’énergie et une grande partie de l’économie et, en raison de sa taille et de son influence sur les professeurs, le personnel et les étudiants, elle a un impact significatif sur la culture. Il est difficile de croire et difficile de trouver des documents démontrant qu’un organe élu ait jamais résisté à App State. C’est peut-être parce qu’ils croient que ce qui est bon pour App State est bon pour le High Country. Jusqu’à ce qu’un organisme gouvernemental, un groupe d’entreprises ou un grand groupe d’individus tiennent l’université pour responsable de son comportement égoïste, la vision du monde de l’université, celle du « centre de l’univers », perdurera.

Alors pourquoi cette décision est-elle si importante ? La décision n’était pas dans le meilleur intérêt du High Country ou de la population étudiante pour trois raisons principales : l’accès, la pression sur les ressources et l’impact sur les expériences éducatives des étudiants.

Accéder

Les principales voies d’accès pour les équipes et les équipements de réparation après sinistre sont la NC Highway 321 depuis Lenoir, la NC Highway 421 depuis Winston-Salem et la NC Highway 105. Des embouteillages supplémentaires à l’intersection de la 105 et de Blowing Rock Road ne sont pas idéaux et sont actuellement découragés. par le ministère des Transports de la Caroline du Nord. Le NC DOT a continué d’encourager uniquement les voyages essentiels dans notre région le 16 octobre 2024. En exigeant que les étudiants reviennent le 16 octobre 2024, App State a pris la décision consciente d’empêcher les équipes de réparation et les ressources d’atteindre Vilas, Valle Crucis, comté d’Avery. , le comté de Mitchell et d’autres zones touchées.

Pression sur la nourriture et les fournitures

Lorsque des personnes perdent leur propriété à cause d’une inondation, l’assurance contre les inondations n’était pas sur leur radar et les opportunités financières de la FEMA plafonnent à un peu plus de 42 500 $, beaucoup ne sortent probablement pas pour manger. Au lieu de cela, la recherche de nourriture et de fournitures bon marché se poursuit. Walmart est fermé pendant des mois, de sorte que les magasins discount comme Dollar General deviennent une bouée de sauvetage pour les résidents permanents ainsi que pour l’afflux de 6 000 étudiants supplémentaires. App State a pris la décision consciente d’empêcher l’accès à de la nourriture et des fournitures bon marché aux personnes les plus touchées par l’ouragan Helene.

Expérience éducative

De nombreux étudiants n’ont pas de logement, de transport, d’électricité et d’accès à Internet suite à l’ouragan Hélène. J’ai parlé à Lana Natusch, spécialiste des sciences à App State.

«J’habite à Vilas. C’est très différent de Boone », a déclaré Natusch. «Je suis étudiant en biologie. Tous mes cours ont lieu à Rankin Hall. C’est la région qui a été la plus touchée, c’est pourquoi nous avons beaucoup de nos cours en ligne. J’ai récupéré le courant mais je n’aurai pas Internet avant, qui sait. Comment pouvons-nous travailler en ligne sans Internet ? »

Les défis s’étendent au-delà de la connexion Internet.

« Ma voiture a été détruite [during the storm]. L’assurance ne me fournira une voiture de location que jusqu’au 25 octobre », a déclaré Natusch. « Il n’y a aucune garantie que je puisse trouver une voiture avec l’argent que je recevrai de l’assurance. Je ne sais pas quand je recevrai l’argent de l’assurance. Comment vais-je aller en cours sans voiture ?

App State dispose d’un fonds d’urgence pour les étudiants.

« Ils peuvent donner jusqu’à 1 000 dollars selon les circonstances », a déclaré Natusch. «J’ai reçu 600 $.»

Je soupçonne que même si elle recevait la totalité des 1 000 $, Lana ne pourrait pas se reconnecter à Internet plus tôt ni acheter une voiture pour ce montant.

Lana n’est pas seule car elle se demande comment elle va faire en sorte que les choses fonctionnent ce semestre. Son observation selon laquelle Vilas est très différent de Boone est un euphémisme. Le centre-ville de Boone a subi des dégâts et des inconvénients liés à la tempête, tandis que les communautés situées à quelques kilomètres seulement des limites de la ville ont été dévastées par des pertes de vies humaines, de maisons, d’entreprises et de listes de personnes disparues qui bouleverseraient vos émotions.

App State avait d’autres choix, comme proposer un semestre réussite-échec et un apprentissage à distance. Pourquoi ne pas donner des options aux étudiants ? Il est peut-être plus facile de vendre la promotion de 2029 à une université pleinement opérationnelle. Peter Hass, le conseil d’administration et l’administration d’App State ont une priorité : devenir une institution de premier plan…

Unifié ?

La décision de ramener les étudiants d’App State dans la région n’a pas été unifiée.

« En tant qu’élu, je n’ai pas été consulté sur cette décision », a déclaré Braxton Eggers, commissaire du comté de Watauga. « Notre infrastructure ne peut pas supporter les pressions supplémentaires à l’heure actuelle. »

Eggers a cité les destructions généralisées dans toute la région.

« De nombreux membres de notre communauté ont perdu leur maison. D’autres sont entourés de routes défoncées et de ponts manquants », a déclaré Eggers. « De plus, certains étudiants d’App State sont également déplacés. Je suis conscient de la nécessité de revenir à une nouvelle normalité et je suis conscient de l’impact économique de cette situation. [storm] a eu sur les entreprises locales. Cependant, je ne peux pas soutenir le retour de tous les étudiants d’App State pour le moment. Je pense qu’il est prudent de discuter davantage avec les dirigeants locaux pendant que nous travaillons tous ensemble pour restaurer le comté de Watauga.

Le président du conseil des commissaires du comté de Watauga, Larry Turnbow, a exprimé un point de vue différent.

« La chancelière et son équipe ont rencontré des représentants de la ville et du comté pour discuter du fonctionnement de l’université et du reste du semestre », a déclaré Turnbow. « Le comté a fourni une mise à jour réaliste de la situation afin que l’université dispose des meilleures informations disponibles pour prendre sa décision concernant les opérations et le retour des étudiants. L’université connaît sa population étudiante mieux que quiconque et elle détient l’autorité finale sur ces questions. Je m’en remets à eux concernant vos autres questions et la perception de l’université quant à leur responsabilité. Un excellent exemple de personnes occupant des postes de direction donnant un contrôle et un soutien indéfectible à App State faisant tout ce qui est dans leur intérêt.

Sa déclaration m’a été envoyée par courrier électronique par le directeur du comté de Watauga, Deron Geouque. Avec la déclaration : « Sam, veuillez consulter la réponse du président Turnbow ci-dessous. Il était sans électricité et m’a demandé de vous fournir ce qui suit. Cela soulève la question suivante : le directeur du comté est-il disponible pour faire les courses de tous les étudiants d’App State qui sont sans électricité et ont besoin de quelqu’un pour envoyer par courrier électronique leurs devoirs et leur correspondance aux professeurs et au personnel ? Si vous êtes un étudiant d’App State et que vous avez besoin de communiquer avec votre professeur, je vous suggère d’appeler le directeur du comté de Watauga et de le laisser envoyer vos messages à votre professeur. Son numéro de bureau est le 828-265-8000. Si le président du conseil d’administration de nos commissaires de comté n’a pas la possibilité d’envoyer un e-mail, pourquoi les étudiants d’App State devraient-ils le faire ?

