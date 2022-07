ÉDITO : La maîtrise de l’inflation, un défi difficile

Afin de freiner l’inflation, la Banque du Canada a relevé son taux directeur d’un point de pourcentage.

L’augmentation – la plus forte hausse de taux unique depuis août 1988 – fait suite à une augmentation d’un demi-point de pourcentage en juin, également dans le but de freiner l’inflation.

La hausse de l’inflation est une préoccupation au Canada et partout dans le monde. En mai, l’inflation a atteint 7,7 %, le chiffre le plus élevé en 39 ans.

Ce taux est nettement supérieur au taux cible de 2 % fixé par la Banque du Canada.

La hausse récente des taux d’inflation affecte les consommateurs puisque les prix sur les tablettes des magasins et à la pompe à essence sont sensiblement plus élevés qu’il y a quelques mois. Pour certaines personnes et familles vivant avec des budgets serrés, même une petite augmentation des prix sera inconfortable.

Dans le même temps, l’augmentation des taux d’intérêt pour ralentir l’inflation aura également des effets notables, en particulier pour les propriétaires hypothécaires et ceux qui cherchent à vendre leur maison.

Toute personne renégociant une hypothèque maintenant sera affectée par la hausse des taux d’intérêt, car ces taux sont un facteur dans les versements hypothécaires. De plus, lorsque les taux d’intérêt augmentent, les prix des logements ont tendance à baisser, affectant ceux qui essaient de vendre leur maison.

Bref, les efforts actuels pour ralentir le taux d’inflation ne sont pas sans douleur.

Avant de pointer du doigt le gouvernement fédéral ou la Banque du Canada, il est important de reconnaître que des facteurs mondiaux, en particulier la guerre en Ukraine, jouent un rôle important dans les conditions économiques actuelles. Dans une économie mondiale, les conditions dans d’autres parties du monde auront un effet sur nous ici.

De plus, d’autres pays du G7 font face à des taux d’inflation plus élevés. Au Royaume-Uni, le taux d’inflation en mai était de 9,1 %. Aux États-Unis, le plus important partenaire commercial du Canada, l’inflation a atteint 8,6 %. Partout dans le monde, les taux d’intérêt augmentent depuis mars 2020 en raison des pressions inflationnistes résultant de la guerre en Ukraine.

La Banque du Canada a pris des décisions difficiles dans le but de ralentir le taux d’inflation dans ce pays, mais certains des facteurs influant sur l’inflation sont le résultat d’une guerre loin de nous. Tant que cette guerre continuera, l’incertitude économique demeurera.

– Presse noire

news@summerlandreview.com

