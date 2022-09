Édition extérieure Partie 2 – Shaw Local

Regardez ci-dessous la partie 2 de notre nettoyage d’été : édition extérieure pour des conseils sur ce qu’il faut nettoyer avant la fin de la saison.

Gril

Retirez les grilles du gril et, en portant des gants, frottez les grilles avec un nettoyant pour four. Essuyez l’extérieur du gril avec de l’eau chaude savonneuse et séchez avec un chiffon propre.

À quelle fréquence: Nettoyez votre barbecue en profondeur une ou deux fois par an, selon la fréquence d’utilisation.

Mobilier de jardin

Étant donné que le mobilier d’extérieur est conçu pour résister aux intempéries, son nettoyage est assez simple. Utilisez votre tuyau d’arrosage équipé d’une buse de pulvérisation pour détacher et rincer la saleté et la boue, puis essuyez les meubles avec un chiffon en microfibre et de l’eau chaude savonneuse et laissez-les sécher à l’air.

À quelle fréquence: Essayez de nettoyer vos meubles d’extérieur une ou deux fois ; mais toujours avant de le ranger pour l’hiver.

Lumières extérieures

Vous ne penserez peut-être pas beaucoup à votre éclairage extérieur à moins que l’ampoule ne grille. Montrez un peu d’amour à ces luminaires en les nettoyant. Assurez-vous que la lumière est éteinte, puis retirez le globe extérieur ou le verre (cela peut nécessiter un tournevis) et l’ampoule. Utilisez un escabeau pour y accéder si nécessaire. Enlevez délicatement la poussière, les feuilles et les insectes avec un chiffon propre ou une brosse douce – un pinceau fonctionne bien. Ensuite, utilisez un chiffon en microfibre humide ou un nettoyant pour vitres et un chiffon propre pour essuyer le luminaire, le globe extérieur et l’ampoule, en prenant soin de ne pas mouiller les douilles ouvertes. Une fois que tout est sec, remontez le luminaire.

À quelle fréquence: Idéalement, vous devriez nettoyer vos luminaires extérieurs deux fois par an.

2021 Maid Easy avec Merry Maids !

Joyeuses servantes

815-895-2211

merrymaidsofsycamore@yahoo.com