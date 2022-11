Édition Amour et Hip Hop’

Nous sommes à quelques heures de la première de la saison 3 de Réunion de famille de VH1 : édition Love & Hip Hop!

Nous sommes tellement excités que les docu-séries hip-hop très populaires, Réunion de famille de VH1 : édition Love & Hip Hop, devrait revenir pour la troisième saison ce soir, lundi 28 novembre à 20 h HE / PT. S’appuyant sur le succès de la saison dernière, Réunion de famille de VH1 : édition Love & Hip Hop ramène la famille originale de Love & Hip Hop, ainsi que de nombreux favoris des fans des quatre villes, et prend la série internationale pour la toute première fois avec le casting en direction de la Jamaïque.

Cette saison, les membres de la distribution ont une nouvelle perspective de ce que signifie être “famille” et perpétuent la tradition de célébrer l’excellence noire lors d’un rassemblement de deux semaines rempli d’action, amusant et révélateur, plein d’amitié, d’ennemis et de secrets. , flings et pardon. Le casting étoilé comprend des favoris d’Atlanta, de New York, d’Hollywood et de Miami, notamment Alexis Skyy, Amara La Negra, Chrissy Lampkin, Emjay Johnson, Estelita, Gunplay, Jenn Coreano, Jim Jones, Karen “KK” King, Karlie Redd , Khaotic, Lyrica Anderson, Mama Jones, Mariahlynn, Miami Tip, Nikki Baby, Phresher, Safaree, Scrapp Deleon, Shay Johnson, Shekinah Jo, Spice, Sukihana, Teairra Mari, Tokyo Vanity et Trick Daddy.

Découvrez un aperçu exclusif de l’épisode de la première de ce soir ci-dessous:

Réunion de famille de VH1 : édition Love & Hip Hop premières ce soir, lundi 28 novembre à 20 h 00 HNE.