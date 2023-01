Edith Pearlman, écrivain acclamée tardivement, décède à 86 ans

Impressionné par les premiers livres de nouvelles de Mme Pearlman – “Vaquita” (1996), “Love Among the Greats” (2002) et “How to Fall” (2005) – il lui a demandé s’il pouvait publier une collection de ses sélections et de nouvelles histoires pour inaugurer Lookout Books. Mme Pearlman a déclaré qu’il était son lecteur idéal et a travaillé en étroite collaboration avec lui pour produire “Binocular Vision”.

Dans l'introduction d'Ann Patchett à "Binocular Vision", elle a comparé Mme Pearlman à des maîtres de la nouvelle tels que John Updike, Anton Chekhov et Alice Munro.

Chaque histoire a été choisie pour montrer la gamme de Mme Pearlman alors qu’elle amenait le lecteur dans les mondes privés de personnages aussi disparates que les mères de banlieue et les survivants de l’Holocauste. Les personnages ont tendance à avoir de sombres secrets et un esprit vif, et leurs vies passent de l’ordinaire à l’inattendu en un instant.

À « Vaquita », Señora Perera, la ministre de la Santé d’un pays d’Amérique latine sans nom, tient une réunion lorsqu’elle est interrompue par des coups de feu. Elle dit calmement à son adjoint de prendre soin de son perroquet, car elle s’attend à être expulsée ou tuée. Lorsqu’on lui demande pourquoi elle a choisi un perroquet comme animal de compagnie, et un perroquet terne, avec des plumes brunes, elle répond: “J’ai été attirée par son regard rabbinique intelligent.”

M. George était ravi de la collection et espérait attirer encore plus l’attention sur elle en demandant à la romancière à succès Ann Patchett, qui avait sélectionné l’une des pièces de Mme Pearlman pour l’anthologie “Best American Short Stories” de 2006, d’écrire un introduction. Il craignait qu’elle ne le refuse parce que Lookout Books ne pouvait pas payer beaucoup. Mais Mme Patchett était impatiente de promouvoir le travail de Mme Pearlman et, par son récit, a dit à M. George : « Je paierais pour le privilège ».