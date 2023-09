Éditeur PDF basé sur l’IA pour une utilisation multiplateforme avec 63 % de réduction : UPDF

PDFU

Un éditeur PDF est une application logicielle qui crée, édite et modifie vos documents PDF. Conçus à l’origine pour lire des PDF, les éditeurs PDF sont désormais dotés d’un large éventail de fonctionnalités, telles que la suppression ou l’ajout de texte et d’images, l’annotation de PDF avec des commentaires et des surlignages et la suppression des filigranes. De plus, les éditeurs PDF peuvent convertir des fichiers PDF dans de nombreux formats.

Cependant, de nombreux éditeurs PDF sont disponibles, comme les célèbres Adobe Acrobat, Foxit et UPDF Editor. Bien qu’Adobe soit plus connu, UPDF est un joyau caché que vous souhaitez découvrir. Il s’agit d’une solution d’édition PDF polyvalente et puissante pour les utilisateurs de PC, macOS, iOS, iPad et Android ; c’est un tout-en-un Éditeur de PDF qui prend en charge la lecture, l’annotation, l’édition, la synchronisation, la conversion, le cryptage, la signature et l’organisation des PDF.

L’éditeur PDF UPDF se distingue des autres éditeurs PDF grâce à ses nombreuses fonctionnalités, la plus remarquable étant son intégration transparente des fonctionnalités basées sur ChatGPT. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs de traduire, résumer et expliquer des PDF sans effort.

Et étonnamment, vous pouvez accéder à cet éditeur sur plusieurs appareils avec une seule licence. En tant que lecteur Techadvisor, vous pouvez également profiter d’une offre spéciale de 63 % de réduction sur UPDF PRO. Continuez à lire pour plus de détails sur les réductions à la fin de cet article de blog.

Principales fonctionnalités de l’éditeur UPDF

Modifiez et synchronisez des PDF sur tous les appareils pour un flux de travail fluide

En plus de modifier du texte, des images, des liens, des en-têtes et des pieds de page sur Mac et Windows, UPDF prend en charge l’édition de texte et d’images sur iOS, iPad et Android. Avec la fonctionnalité UPDF Cloud, les utilisateurs peuvent synchroniser des PDF sur plusieurs plates-formes.

Cela signifie que vous pouvez synchroniser les fichiers PDF modifiés sur votre PC avec UPDF sur votre téléphone ou d’autres appareils sans vous soucier de la perte de données ou des modifications apportées. Cette fonctionnalité est très pratique pour synchroniser le matériel scolaire avec un téléphone et un ordinateur portable ou des données professionnelles sur plusieurs appareils au travail et à la maison.

Lire et annoter des PDF

Cette fonctionnalité UPDF permet aux utilisateurs d’ouvrir, de lire des PDF, d’annoter, de réviser, de surligner et de commenter de manière collaborative les fichiers PDF.

Il est construit avec une interface simple et conviviale, parfaite pour lire le contenu PDF sans distorsion. Les utilisateurs peuvent afficher les documents PDF sur une seule page, sur deux pages et en mode sombre.

Cet éditeur PDF fournit également un ensemble d’outils d’annotation permettant aux utilisateurs d’interagir pleinement avec leurs PDF sans aucune limitation.

Ce que vous pouvez faire comprend :

Mettez en surbrillance les textes ou sections importants

Textes soulignés ou barrés sur un PDF pour les mettre en évidence, les modifier ou les supprimer

Ajoutez des formes comme des cercles et des lignes pour souligner

Ajoutez des signatures dans le cas de documents professionnels ou pour personnaliser votre fichier PDF

Ajouter des commentaires lors de la lecture de fichiers PDF

Il existe également une fonction de diaporama qui vous permet d’afficher facilement un PDF sous forme de diaporama.

Convertir des PDF vers et depuis d’autres formats

En glissant-déposant ou en important des fichiers PDF vers UPDF, l’interface de conversion UPDF convertit les PDF en d’autres formats et d’autres formats en PDF.

UPDF Convertit les PDF dans les formats suivants :

Mot: Vous pouvez convertir des PDF en un document Microsoft Word (formats DOC ou DOCX)

Vous pouvez convertir des PDF en un document Microsoft Word (formats DOC ou DOCX) Exceller: Les PDF peuvent être convertis aux formats Excel (formats XLS ou XLSX) pour extraire des données tabulaires et effectuer une analyse des données

Les PDF peuvent être convertis aux formats Excel (formats XLS ou XLSX) pour extraire des données tabulaires et effectuer une analyse des données Formats d’images : Convertissez des PDF en formats d’image tels que JPEG, PNG ou TIFF pour extraire des images d’un PDF

: Convertissez des PDF en formats d’image tels que JPEG, PNG ou TIFF pour extraire des images d’un PDF Power Point : Convertir le contenu PDF en formats de présentation (formats PPT ou PPTX)

: Convertir le contenu PDF en formats de présentation (formats PPT ou PPTX) Texte: Convertit le texte en fichiers de texte brut (TXT) ou de texte enrichi (RTF)

Convertit le texte en fichiers de texte brut (TXT) ou de texte enrichi (RTF) HTML : Convertir le contenu PDF en HTML

Vous pouvez également convertir le PDF en d’autres formats tels que CSV, XML, GIF et BMP.

UPDF prend en charge la création de PDF à partir de :

Microsoft Word, Excel, Powerpoint

Visio

Fichiers images

Protégez les PDF pour une gestion sécurisée des documents

L’une des principales méthodes de protection des PDF consiste à établir un mot de passe. Avec UPDF, les utilisateurs peuvent définir un « Mot de passe d’autorisation » et un « Mot de passe d’ouverture » pour le PDF afin d’empêcher l’impression, la duplication ou la modification du fichier PDF.

Ouvrir le mot de passe : Établissez un mot de passe d’ouverture pour restreindre l’accès au fichier PDF.

Mot de passe d’autorisation : Générez un mot de passe d’autorisation pour restreindre les actions sur le PDF, telles que l’impression, la duplication ou la modification.

Organiser et superviser les pages PDF

Les utilisateurs peuvent utiliser cette fonctionnalité pour organiser efficacement les pages d’un document PDF. Avec UPDF, vous pouvez facilement réorganiser les pages pour personnaliser la structure de votre PDF, faire pivoter les pages PDF avec une orientation inexacte ou accueillir plus de textes.

Vous pouvez également diviser un seul PDF en plusieurs PDF, ce qui s’avère pratique si vous désirez un chapitre ou une section spécifique d’un long fichier PDF.

Les autres tâches disponibles incluent :

Suppression des pages indésirables.

Insérer des pages.

Extraire une ou plusieurs pages.

Remplacement des pages d’un document PDF.

Établir des formulaires PDF à remplir

Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’ajouter des champs de formulaire à un document PDF, tels que des champs de texte, des cases à cocher, des boutons radio, des menus déroulants, etc. Les PDF remplissables créés sur UPDF sont accessibles sur les navigateurs Web tels que Chrome et Safari ou partagés sans effort via des liens.

Effectuer une OCR sur un PDF

La reconnaissance optique de caractères (OCR) permet aux utilisateurs de convertir des images de PDF en textes consultables, car elle reconnaît les textes dans les images. Cela s’avère pratique lorsque vous avez numérisé des PDF que vous ne pouvez pas modifier. UPDF peut être converti avec précision en texte consultable et modifiable. Il s’agit d’une fonctionnalité rare que vous rencontrerez rarement dans d’autres lecteurs PDF.

Traduisez, résumez et expliquez des PDF avec UPDF AI

UPDF Editor est alimenté par ChatGPT, un modèle d’IA avancé qui améliore ses prouesses d’édition, ses fonctionnalités interactives et ses capacités d’IA. Il offre de nombreux avantages, à savoir :

Traduction automatique de PDF

Cette fonctionnalité d’UPDF s’avère pratique lorsque vous travaillez avec des PDF dans une langue différente que vous ne connaissez pas, car UPDF peut traduire automatiquement et efficacement différentes langues.

Résumé et extraction des informations essentielles

Les fonctionnalités basées sur ChatGPT incluses dans UPDF résument également automatiquement les PDF et extraient les informations essentielles, vous permettant d’obtenir une version résumée d’un long PDF. UPDF AI produit des résumés détaillés rapidement et avec précision.

Capacités d’écriture, de réécriture et de relecture assistées par l’IA

Les fonctionnalités d’IA de l’éditeur UPDF sont également utiles pour la rédaction, la réécriture et la relecture de documents PDF. Il explique les termes, améliore les phrases et aide à corriger les erreurs grammaticales et orthographiques, améliorant ainsi la qualité des documents PDF.

Voici un tableau pour comparer UPDF et le leader mondial Adobe Acrobat :

Comparaison PDFU Norme Adobe Acrobat Adobe Acrobat Pro Tarifs 26,99 $/an 41,99 $/perpétuelle 155,88 $/an 239,88 $/an Travailler sur les systèmes Windows, Mac, iOS et Android Windows seulement Windows, Mac, iOS et Android Caractéristiques PDFU Norme Adobe Acrobat Adobe Acrobat Pro Lire le PDF Ouvrir et lire des PDF ✅ ✅ ✅ Afficher un PDF sous forme de diaporama ✅ ❌ ❌ Annoter un PDF Surbrillance/Barré/Souligné/Commentaire texte/Zone de texte/Légende texte/Note autocollante ✅ ✅ ✅ Plus de 100 autocollants ✅ ❌ ❌ Modifier le PDF Modifier le texte/les images/les liens dans un PDF ✅ ✅ ✅ Ajoutez du texte enrichi par glisser-déposer ✅ ❌ ❌ Convertir un PDF Convertissez des PDF en Word, Excel, PPT, texte, RTF, HTML, XML et images (PNG, JPEG, TIFF) ✅ ✅ ✅ Convertir un PDF en CSV, BMP, GIF ✅ ❌ ❌ ROC Convertissez des PDF en Word, Excel, PPT, texte, RTF, HTML, XML et images (PNG, JPEG, TIFF) ✅ ❌ ✅ Autres caractéristiques Créer des PDF ✅ ✅ ✅ Compresser des PDF ✅ ✅ ✅ Protéger les PDF ✅ ✅ ✅ Créer un formulaire PDF à remplir ✅ ✅ ✅ Effectuer une OCR sur un PDF ✅ ❌ ✅

Points forts de l’éditeur UPDF

1. Prise en charge multiplateforme. Il est facilement accessible sur les appareils Windows, Mac, iOS et Android. Cette prise en charge multiplateforme garantit aux utilisateurs de synchroniser de manière transparente leurs documents sur différents appareils sans aucune information.

2. Intégré à l’IA. UPDF Editor utilise la puissance de l’IA pour améliorer les capacités globales de traitement des PDF. Il peut traiter efficacement les PDF, résumer, traduire et expliquer les PDF avec UPDF AI, fournissant aux utilisateurs des outils avancés pour une bonne gestion des documents.

3. Rentable. Vous cherchez à économiser de l’argent tout en obtenant des résultats de premier ordre ? Pensez à acheter l’éditeur PDF UPDF via l’abonnement annuel (26,99 $) ou le programme d’adhésion à vie (41,99 $) après réduction. C’est un excellent choix pour les particuliers et les organisations, car il offre des fonctionnalités de premier ordre à des prix abordables.

4. Mises à jour régulières du produit. Grâce à des fonctionnalités innovantes ajoutées en permanence, UPDF Editor garantit aux utilisateurs de recevoir les mises à jour logicielles les plus récentes et les plus performantes. UPDF s’engage fortement à effectuer des mises à niveau régulières pour améliorer l’expérience des utilisateurs.

Une offre spéciale pour les lecteurs de Tech Advisor : 63 % de réduction avec des prix

L’édition de PDF est rationalisée grâce à l’interface intuitive d’UPDF Editor et à un ensemble d’outils robustes, tels que l’UPDF AI, la synchronisation sur plusieurs appareils, l’annotation, la conversion PDF, la sécurité par mot de passe et l’OCR. C’est l’un des meilleurs éditeurs PDF, offrant des fonctionnalités de premier ordre et des prix abordables.

Comme mentionné précédemment, il existe une réduction pour les lecteurs Tech Advisor : jusqu’à 63 % de réduction pour les lecteurs Techadvisor souhaitant obtenir UPDF Pro. Avec la réduction, les utilisateurs ne paieront que 26,99 $ pour l’abonnement annuel et 41,99 $ pour la licence perpétuelle. Et avec cette seule licence UPDF, vous pouvez relier jusqu’à quatre appareils.

De plus, pour la satisfaction du client, UPDF offre une garantie de remboursement de 30 jours, afin que les abonnés puissent demander un remboursement s’ils ne sont pas satisfaits du programme.

Achetez UPDF avec la réduction maintenant et vous pourriez également avoir une chance de gagner un iPad Air de 10e génération (d’une valeur de 599 $) ou une Apple Watch SE (d’une valeur de 299 $) – tous les détails sont disponibles ici.