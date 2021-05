Edinson Cavani prolonge son contrat avec Manchester United jusqu’en 2022

Edinson Cavani restera à Manchester United la saison prochaine, après que l’Uruguayen en forme ait signé lundi une prolongation de contrat d’un an. L’Uruguayen de 34 ans a marqué 15 buts lors de sa première saison en Angleterre, dont huit lors de ses sept derniers matches, pour aider United à se hisser à la deuxième place de la Premier League et à la finale de la Ligue Europa. « Au cours de la saison, j’ai développé une grande affection pour le club et tout ce qu’il représente », a déclaré Cavani dans un communiqué de United. « J’ai été touché par combien les supporters ont voulu que je reste, et je vais tout donner pour apporter. leur bonheur et leur joie avec mes performances sur le terrain. Je n’ai pas encore pu jouer devant le public d’Old Trafford et c’est quelque chose que j’ai hâte de faire. «

Le patron de United, Ole Gunnar Solskjaer, avait souligné à plusieurs reprises son désir de voir Cavani rester à Old Trafford malgré les informations selon lesquelles l’attaquant souhaitait revenir en Amérique du Sud.

« J’ai dit quand Edinson a signé, qu’il apporterait énergie, puissance et leadership à ce groupe et je n’ai pas eu tort, il a été tout ce que je pensais qu’il serait et plus », a déclaré Solskjaer.

«En tant qu’entraîneurs, nous connaissions son record de buts. Cependant, c’est sa personnalité qui a tant apporté à cette équipe, il a une mentalité gagnante et une attitude sans équivoque dans tout ce qu’il fait. «

United pourrait mettre fin à une sécheresse de quatre ans en affrontant Villarreal en finale de la Ligue Europa le 26 mai et devrait égaler son meilleur résultat en Premier League depuis que l’ancien entraîneur légendaire Alex Ferguson a pris sa retraite en 2013.

La forme de Cavani ces derniers mois a joué un rôle majeur dans ce succès, après un départ lent à Manchester.

Il a été banni pendant trois matchs en décembre après un échange sur Instagram dans lequel il s’est adressé à un ami, Pablo Fernandez, en utilisant le terme espagnol couramment utilisé «negrito» (petit noir).

Bien qu’un panel disciplinaire ait conclu que Cavani n’avait pas l’intention de offenser cette remarque, il a quand même été sanctionné – ce qui a déclenché un tollé en Uruguay.

Le père de Cavani, Luis Cavani, a déclaré aux médias argentins en mars que la suspension était un «non-sens» et jouerait un rôle dans la décision de son fils de rester en Angleterre.

United est en action deux fois au cours des trois prochains jours à domicile contre Leicester et Liverpool en Premier League.

Une défaite dans l’un ou l’autre match ou deux matchs nuls mettrait fin aux petites chances des Red Devils de rattraper Manchester City en haut du tableau pour un premier titre de champion en huit ans.

City a 10 points d’avance, mais a joué un match de plus que ses rivaux locaux.

