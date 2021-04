Manchester United se bat dur pour convaincre l’attaquant Edinson Cavani de rester à Old Trafford au-delà de l’été, déclare Ole Gunnar Solskjaer.

Le mois dernier, le père de Cavani, Luis, a révélé que l’attaquant uruguayen était de plus en plus susceptible de quitter United pour rejoindre Boca cet été.

Le joueur de 34 ans serait instable à Old Trafford et « penche pour » Boca avec une chance de « 60 pour cent » qu’il revienne en Amérique du Sud lorsque son contrat d’un an avec United prendra fin en juin.

Cavani a l’option d’une deuxième année à United, mais n’a pas encore pris sa décision.

















Lorsqu’on lui a demandé si Cavani serait toujours au club la saison prochaine, après son but lors de la victoire 3-1 contre Tottenham dimanche, le manager de United, Solskjaer, a déclaré: « Nous avons eu des rencontres franches et honnêtes. Il n’y a pas de secret, nous voulons le garder.

« Je ne pense pas que ce soit un secret que cela a été une année difficile pour tout le monde, avec la pandémie, il n’a pas été possible d’avoir des amis, de la famille, de voyager, il n’a pas pu découvrir la fantastique culture de Manchester et Angleterre.

« Il réfléchit et réfléchit longuement à ce qu’il veut faire, et je comprends. Il sait ce que je veux, lui à Old Trafford au Stretford End marquant une tête plongeante, il n’y a pas de meilleur sentiment. Alors attendons et voyons.

Image:

Cavani a mis Man Utd 2-1 contre Tottenham dimanche avec une tête plongeante



« Il connaît mes sentiments, je connais ses sentiments. Il n’a pas encore pris sa décision et je comprends que ça a été une année difficile pour tout le monde mais pour un nouveau garçon qui ne parle pas anglais, de ne pas ressentir la culture anglaise d’aller et voir les gens, avoir des amis dans les parages, c’est dans le fond de votre tête si c’est ce que vous voulez. Vous ne pouvez pas avoir votre famille alors croisez les doigts, s’il décide que c’est juste cette saison, nous avons été très chanceux de l’avoir ici. «

Cavani avait un but controversé refusé à la 33e minute après que VAR eut repéré un bras agité de Scott McTominay sur Heung-Min Son dans la préparation, avant de convertir le centre de Mason Greenwood d’une tête plongeante pour mettre United sur le chemin de la victoire contre les Spurs.

L’ancien attaquant du Paris Saint-Germain et de Palerme compte huit buts pour United depuis son arrivée en octobre 2020.