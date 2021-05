Edinson Cavani marque un but merveilleux à environ 50 mètres, regardez la vidéo

Le ‘El-Matador’ Edinson Cavani traité le Manchester United les fans à un but magnifique mardi alors qu’il trouvait le fond du filet à plus de 50 mètres du but lors du match nul 1-1 de l’équipe contre le relégué Fulham. United n’était pas à son meilleur ce jour-là, mais cela n’a pas empêché Cavani de marquer un but étonnant pour mettre United en tête à la 15e minute du match.

Les supporters de Manchester United protestent contre les propriétaires du club Glazers depuis le fiasco de la Super League européenne, mais ils étaient de retour dans le stade alors que le gouvernement britannique facilite le verrouillage de Covid-19 dans le pays. Une foule de 10000 supporters locaux a été autorisée à assister au match, ce qui en fait la première fois en plus d’un an que United a des spectateurs devant jouer.

Avec les fans dans les gradins, Cavani s’est assuré qu’ils revenaient et avaient un objectif à chérir. David de Gea a dégagé le but de United, qui a été renvoyé vers Cavani par Bruno Fernandes. Cavani a remarqué que le gardien de Fulham Alphonse Areola était hors de sa ligne et a exécuté un jeton brillant à plus de 50 mètres.

United a gaspillé une foule d’occasions et a été puni à la 76e minute lorsque Joe Bryan a réussi à saisir le centre de Bobby De Cordova-Reid et de la diriger devant le gardien De Gea au deuxième poteau.

Fernandes s’est rapproché de United trois fois avec des efforts à longue portée après que Cavani ait marqué tandis qu’Ademola Lookman et Fabio Carvalho ont raté des occasions dorées à l’autre bout avant que Bryan ne frappe contre le cours du jeu.

Le résultat a laissé United deuxième avec 71 points en 37 matchs avant leur dernier match de championnat de la saison contre Wolverhampton Wanderers samedi, après avoir prolongé leur série sans victoire à trois matchs.

Fulham, qui est à domicile contre Newcastle United lors de leur dernier match, est resté 18e avec 28 points alors qu’ils n’ont récolté que leur deuxième point lors des neuf derniers matchs de championnat.

(Avec les contributions de Reuters)

