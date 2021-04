Avec des questions restantes sur qui pourrait être le principal attaquant de Manchester United, les experts de Sky Sports discutent de trois options – Edinson Cavani, Harry Kane, Erling Haaland.

Cavani a produit une performance d’homme du match lors de la victoire 3-1 de Man Utd contre Tottenham le Super Sunday, marquant le deuxième but dans une autre victoire à l’extérieur.

À l’autre extrémité, l’après-midi a été moins fructueux pour Kane, qui devrait dire à Tottenham qu’il veut partir s’ils ne se qualifient pas pour la Ligue des champions la saison prochaine.

L’attaquant du Borussia Dortmund Haaland attire également l’attention de toute l’Europe, United étant toujours à la recherche de son prochain attaquant vedette.

Ici, le manager de Man Utd, Ole Gunnar Solskjaer, fait le point sur l’avenir de Cavani, tandis que les experts de Sky Sports Roy Keane, Micah Richards et Jamie Redknapp discutent de qui United pourrait cibler …

Ole: Nous voulons que Cavani reste

















3:10



Ole Gunnar Solskjaer discute de l’avenir d’Edinson Cavani à Man Utd après avoir battu les Spurs 3-1



Interrogé par Geoff Shreeves de Sky Sports s’il aimerait que Cavani reste à Man Utd, Solskjaer a déclaré: « Cela dépend d’Eddie. Il connaît mes sentiments, je connais ses sentiments.

« Il n’a pas encore pris sa décision et je comprends que ça a été une année difficile pour tout le monde mais pour un nouveau garçon qui ne parle pas anglais, de ne pas ressentir la culture anglaise pour aller voir des gens, avoir des amis, c’est dans l’arrière de votre tête si c’est ce que vous voulez.

« Vous ne pouvez pas inviter votre famille, alors croisez les doigts, s’il décide que ce n’est que cette saison, nous avons été très chanceux de l’avoir ici. »

Image:

Edinson Cavani a une option pour une année supplémentaire à Man Utd



Solskjaer a ajouté plus tard: « C’était une performance fantastique, j’ai dit deux ou trois choses à propos d’Edinson aujourd’hui, que nous attendons sa décision, s’il veut rester ou passer à autre chose. Bien sûr, une performance comme aujourd’hui, en tant que club. nous avons manqué depuis quelques années

« Nous n’avons pas eu ce type de n ° 9 depuis un long, très long moment. Nous pouvons voir que les garçons ont également joué un peu à ses forces.

« Nous avons eu des réunions directes et honnêtes. Il n’y a pas de secret, nous voulons le garder … Il réfléchit et réfléchit longuement à ce qu’il veut faire, et je comprends. Il sait ce que je veux, lui à Old Trafford au Stretford End marquant une tête plongeante, il n’y a pas de meilleure sensation. Alors attendons et voyons. «

Keane: Kane aura envie de United

















3:29



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants de la victoire 3-1 de Manchester United contre Tottenham Hotspur en Premier League



Roy Keane de Sky Sports:

« Ole a clairement indiqué qu’ils essayaient de garder Cavani avec l’option d’une autre année. Mais c’est un joueur expérimenté, vous devez respecter cela et Ole a souligné qu’il se passait beaucoup de choses en arrière-plan avec Covid. et les situations familiales, a déménagé dans un nouveau pays.

« Il n’y a aucun doute sur sa qualité. Vous pourriez ne pas l’avoir pendant 40 ou 50 matchs par saison, mais Cavani veut-il alors être un joueur d’équipe? United a toujours (Anthony) Martial et ils sont probablement à la recherche d’un autre attaquant, donc beaucoup entre dans le mélange.

« Aujourd’hui lui aurait fait du bien, en jouant dans un match important et en marquant, mais il y a un grand point d’interrogation. Mais j’aimerais qu’il reste parce qu’il est génial à regarder. »

United a-t-il besoin d’un autre attaquant?

Image:

Les problèmes de blessure d’Anthony Martial signifient que Man Utd ne peut pas compter sur lui à l’avant, dit Roy Keane



« Cent pour cent. Avec Martial et ses problèmes de blessures, vous ne lui accrocheriez pas votre chapeau, Cavani continue [in age] et vous ne vous attendriez pas à ce qu’il joue chaque semaine. Si United veut revenir aux titres gagnants, il a certainement besoin d’un autre attaquant.

«Kane, Haaland – je prendrai n’importe lequel d’entre eux. Peut-être Haaland à cause de son âge et de l’investissement derrière cela, mais je ne dirais pas non plus à Kane s’il était la deuxième option.

« Kane se penchera sur cette équipe United et ils ont fait des progrès au cours des 12 derniers mois, mais Kane pensera sûrement ‘Je pourrais être l’homme principal d’United à l’avant’. Avec le service qu’il obtiendrait, Kane doit avoir envie Unis, j’ai juste ce sentiment.

« Si Kane est dans l’équipe United, la nuit suit le jour [with trophies]. Man Utd a réduit l’écart sur City et Kane serait une autre étape importante, même si City va également acheter, bien sûr. Et peut-être que Kane ne veut pas aller à l’étranger, peut-être qu’il aime jouer en Angleterre, il connaît la ligue à fond. Man United est toujours une attraction énorme. «

Richards: Kane ferait l’affaire tout de suite

Image:

Harry Kane voudra rejoindre un club qui peut gagner des trophées, dit Micah Richards



Micah Richards de Sky Sports:

« Haaland a une valeur de revente parce qu’il est si jeune. Mais si vous voulez quelqu’un dont vous savez qu’il va faire les affaires immédiatement, vous ne pensez pas plus loin que Kane.

«Vous le voyez aujourd’hui, il est parfois très frustré dans cette équipe, mais sur la contre-attaque de Man United, je pense qu’il serait parfait.

















1:14



Football samedi Paul Merson et Lee Hendrie débattent des destinations possibles pour Harry Kane s’il quitte Tottenham en été



« Ce n’est pas juste pour moi de dire que Kane devrait aller à United – il est un joueur des Spurs en ce moment et il doit se concentrer sur cela parce que c’est la chose la plus importante. Il veut les faire entrer en Ligue des champions et s’il pas, vous pouvez avoir la conversation à la fin de l’année.

« Si vous quittez les Spurs, Kane irait sûrement n’importe où dans le monde ou vous choisiriez quelque part où vous avez des trophées garantis parce que United est toujours dans cette phase de reconstruction. Si je suis Kane, sous la forme que je suis, je ira à l’équipe qui remportera le plus de trophées.

« City a remporté quatre trophées de Premier League au cours des 10 dernières années. Si c’était une option, pourquoi choisiriez-vous une étape de reconstruction, alors que c’est une étape de reconstruction aux Spurs? »

Redknapp: Vous seriez ravi de Kane ou Haaland

Image:

Erling Haaland attire l’attention de toute l’Europe



Jamie Redknapp de Sky Sports:

« United a de bons jeunes joueurs avec Rashford et Greenwood, Kane pourrait convenir parce qu’il a un peu plus d’expérience, surtout si vous deviez perdre Cavani.

« Pour les autres équipes, ils pourraient regarder Haaland, peut-être Man City ayant perdu Aguero, vous pourriez opter pour quelqu’un de plus jeune. Mais ce sont tous les deux des joueurs adorables, quel que soit celui que vous obtiendrez, vous seriez ravi.

« Mais je pense qu’un défenseur central est plus important pour eux en ce moment. »