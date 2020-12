L’attaquant de Manchester United, Edinson Cavani, a été accusé de faute de la FA à la suite d’une publication sur les réseaux sociaux le mois dernier.

L’attaquant uruguayen fait maintenant face à une interdiction potentielle après avoir répondu à un message de félicitations sur Instagram, Cavani a utilisé le terme espagnol « negrito », qui se traduit par « noir ».

United a souligné que le mot était clairement utilisé de manière affectueuse et avait des connotations différentes en Amérique du Sud, d’où Cavani est originaire.

Le joueur lui-même a rapidement supprimé le message et a présenté des excuses.

Cependant, un communiqué de la FA a déclaré jeudi: « Edinson Cavani a été accusé de faute pour infraction à la règle E3 de la FA en relation avec une publication sur les réseaux sociaux le jeudi 29 novembre 2020.

« Il est allégué que, contrairement à la règle E3.1 de la FA, un commentaire publié sur la page Instagram du joueur du Manchester United FC était insultant et / ou abusif et / ou inapproprié et / ou a discrédité le jeu.

« Il est en outre allégué que le commentaire constitue une » infraction aggravée « , qui est définie dans la règle E3.2 de la FA, car elle incluait une référence, expresse ou implicite, à la couleur et / ou à la race et / ou à l’origine ethnique.

« L’attaquant a jusqu’au lundi 4 janvier 2021 pour apporter une réponse à l’accusation. »