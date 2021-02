Edinson Cavani explique comment il aide les attaquants de Man Utd

Ole Gunnar Solskjaer savait certainement ce qu’il faisait lorsqu’il s’est précipité pour signer Edinson Cavani sur un transfert gratuit.

Alors que l’Uruguayen est l’un des leaders du football mondial les plus établis, son arrivée quelque peu ultime à Old Trafford a été accueillie avec beaucoup de scepticisme.

Compte tenu de ses années d’avancement, Cavani (maintenant 34 ans) était perçu comme une autre signature provisoire, plutôt que comme une véritable solution aux problèmes de United au n ° 9.

Depuis lors, cependant, le vétéran a prouvé qu’il était un membre de plus en plus précieux de l’équipe, renforçant ainsi sa place en tant qu’avant-centre principal de United.

Ses sept buts en 24 apparitions ne commencent pas à raconter l’histoire de sa contribution globale à son équipe – qui s’étend également au-delà du terrain.

Lors de sa signature, parmi une foule de compliments, Solskjaer a déclaré à propos de sa nouvelle acquisition: « L’opportunité pour nos jeunes joueurs d’apprendre de l’un des meilleurs buteurs européens au cours des 10 dernières années est fantastique et cela leur sera vraiment bénéfique à l’avenir. »

Pour un club avec une histoire de signature de pros expérimentés, y compris les plus notables Henrik Larsson et Zlatan Ibrahimovic, il semble déjà porter ses fruits.

Et Cavani est plus qu’heureux de son rôle d’hommes d’État parmi ses pairs et a expliqué à ManUtd.com comment il les avait aidés.