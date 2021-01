L’attaquant de Manchester United Edinson Cavani a été banni pour trois matches et a reçu une amende de 100000 £ par la FA.

La punition concerne un message sur les réseaux sociaux envoyé par Cavani contenant une phrase espagnole considérée comme offensante dans certains contextes.

Et l’attaquant uruguayen devra également suivre une formation en face-à-face après avoir admis une accusation pour infraction à la règle E3 de la FA.

Une déclaration de United soutenait leur joueur, et disait: « Edinson n’était pas au courant que ses paroles auraient pu être mal interprétées et il s’est sincèrement excusé pour le message et à toute personne offensée.

« Malgré sa conviction sincère qu’il envoyait simplement un merci affectueux en réponse au message de félicitations d’un ami proche, il a choisi de ne pas contester l’accusation par respect et solidarité avec la FA et la lutte contre le racisme dans le football. .

«Bien qu’il soit clair que le contexte + l’intention est des facteurs clés, notez que la Commission de réglementation indépendante a dû imposer une suspension de jeu de 3 min.

« La commission de confiance du club indiquera clairement dans des motifs écrits qu’Edinson Cavani n’est ni raciste, ni aucune intention raciste en ce qui concerne le message. »

Cavani a envoyé un message après avoir marqué pour United lors de leur victoire 3-2 contre Southampton en novembre.