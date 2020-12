BERLIN: Le Bayern Munich a posé le modèle la saison dernière, et le Borussia Dortmund veut le suivre cette saison.

Lorsque le Bayern a limogé Niko Kova l’année dernière après 10 matches de championnat, son remplaçant était un entraîneur adjoint qui a conduit l’équipe à un triplé en Ligue des champions, en Bundesliga et en Coupe d’Allemagne.

Dortmund a limogé Lucien Favre dimanche après une défaite 5-1 contre Stuttgart au 11e tour la veille. Son remplaçant, l’entraîneur adjoint Edin Terzi, aura sa première chance de mettre l’équipe sur la bonne voie mardi contre le Werder Brême.

C’est une situation incroyable. J’ai été produit par ce club, a déclaré Terzi lundi, rappelant sa première visite au stade de l’équipe à l’âge de 9 ans. Il était alors clair pour qui mon cœur battait. Je n’ai jamais osé rêver de devenir entraîneur-chef.

Terzi a une bonne réputation grâce à son travail en tant qu’assistant de Favres depuis 2018. Terzi, 38 ans, était entraîneur et dépisteur de jeunes de Dortmund de 2010-13, relevant de Jrgen Klopp, alors entraîneur, et il a ensuite travaillé comme assistant de Slaven. Bili pendant les séjours des Croates en tant qu’entraîneur de l’équipe turque Beikta et du club de Premier League West Ham.

Nous avons appris à le connaître en tant qu’expert éprouvé qui a un grand sentiment de travailler avec les gars et qui apporte également l’émotion dont le Borussia Dortmund a toujours besoin ce jour-là, a déclaré le directeur sportif de Dortmund Michael Zorc.

Dortmund a disputé trois matches sans victoire et a déjà six points de retard sur le leader surprise du championnat, le Bayer Leverkusen.

Sous Favre, Dortmund a régulièrement échoué en défiant le Bayern en Bundesliga. L’équipe a gaspillé une avance de neuf points en 2018-19, puis a terminé deuxième la saison dernière à 13 points du Bayern après une autre mauvaise finition.

Dortmund ne pouvait que remporter la Super Coupe d’Allemagne, moins importante, traditionnellement un lever de rideau de cérémonie pour la saison sous Favre en 2019.

Terzi apporte un style de coaching très différent.

Pour résumer rapidement, je suis toujours en faveur de marquer un but de plus que l’opposition, a-t-il plaisanté.

Favre a parfois été critiqué pour ne pas avoir répondu rapidement lorsque des changements étaient nécessaires pendant un match. Sa manière calme donnait également l’impression qu’il était en quelque sorte distant de ce qui se passait sur le terrain.

Terzi est plus directement impliqué. Il favorise un jeu agressif de son équipe, faisant pression sur les adversaires pour qu’ils perdent la possession, fermant l’espace et combinant rapidement pour ouvrir les défenses adverses.

Vous devez remplir un certain rôle de coach et l’émotion en fait partie, a déclaré Terzi. J’ai parlé avec l’équipe hier. Il était important qu’ils identifient déjà les problèmes sur lesquels il faut travailler.

Dortmund a une pléthore de talents offensifs comme Marco Reus, Erling Haaland, Thorgan Hazard, Jadon Sancho, Julian Brandt, Gio Reyna et Youssoufa Moukoko, qui n’est devenu éligible pour rejoindre l’équipe qu’en novembre à l’âge de 16 ans.

Seule Reyna a impressionné contre Stuttgart, cependant. Haaland est blessé et absent jusqu’en janvier au moins, et les autres semblent se débattre avec confiance.

La défaite de samedi a été douloureuse. Mais maintenant, nous devons passer à autre chose, et rapidement, a déclaré Terzi. Nous avons également vu beaucoup de choses positives ces derniers temps. Nous devons avoir la conviction de les ramener et de leur montrer à nouveau.

Terzi n’aura pas beaucoup de temps pour s’installer dans son nouveau rôle. Après le voyage de mardi à Brême, Dortmund rend visite à l’Union Berlin qui a tenu le Bayern à un match nul 1-1 samedi avant un voyage pour affronter l’Eintracht Braunschweig en Coupe d’Allemagne le 22 décembre.

Terzi sera également jugé sur son succès en Ligue des champions, où Dortmund a été dessiné pour affronter Séville lors des 16 derniers matchs. Ces matchs sont prévus les 17 février et 3 mars.

Nous étions satisfaits de la tâche, mais il y a encore beaucoup d’autres problèmes pour nous occuper avant cela, a déclaré Terzi à propos du tirage au sort.

L’entraîneur du Borussia Mnchengladbach, Marco Rose, serait candidat à la relève la saison prochaine.

Le contrat avec Edin dure jusqu’à l’été 2021 pour le moment, a déclaré Zorc. C’est un long chemin, au moins 26 matchs compétitifs. L’objectif principal est l’ici et maintenant, pour remettre l’équipe sur la bonne voie.

