Edin Dzeko de l’Inter Milan offre à Napoli sa première défaite pour décrocher la course au titre

Edin Dzeko a ouvert la course au titre de Serie A mercredi avec le seul but de la victoire 1-0 de l’Inter Milan sur Naples, ce qui a réduit l’avantage des leaders en tête du championnat à cinq points.

La tête puissante du capitaine bosniaque sur le centre de Federico Dimarco 10 minutes après la pause a suffi à mettre fin au record d’invincibilité de Naples et à éloigner l’Inter de huit points des meneurs de rythme.

L’équipe de Simone Inzaghi occupe la quatrième place et est de retour dans la discussion pour le Scudetto après sa troisième victoire consécutive en championnat, une victoire qui met une certaine pression sur une équipe de Naples qui menaçait de s’enfuir avec la ligue avant la Coupe du monde.

“J’ai 36 ans mais je veux continuer à jouer au plus haut niveau et la seule façon d’y parvenir est de travailler dur”, a déclaré Dzeko à DAZN.

“Je continuerai tant que je pourrai faire la différence.”

L’AC Milan, deuxième, a été le principal bénéficiaire de la victoire de ses rivaux locaux à San Siro, la défense de leur titre renforcée par une victoire 2-1 à Salernitana lors du premier match de la journée.

La Juventus se cache également, qui occupe la troisième place et deux points supplémentaires après sa dernière victoire 1-0 à Cremonese.

L’Inter aurait dû être devant avant que Dzeko ne marque le vainqueur, Matteo Darmian perdant une mise à pied parfaite du capitaine bosniaque au milieu de la première mi-temps lorsqu’il a fracassé la barre.

Un Romelu Lukaku décevant a également tiré dessus alors que l’Inter n’a pas pleinement capitalisé sur sa nette supériorité sur le décevant Napoli, et ils ont presque payé le prix lorsque le tir tardif de Giacomo Raspadori a été bien sauvé par Andre Onana.

“Nous pouvons offrir plus de qualité… Certains de nos joueurs étaient un peu en dessous de la moyenne aujourd’hui”, a déclaré l’entraîneur de Naples, Luciano Spalletti.

« Ce que j’ai vu ce soir n’était pas ce dont nous sommes capables, donc c’est de ma faute. Nous devons en faire plus à l’entraînement pour retrouver notre forme et notre condition physique.”

La course à la Juve continue

L’attaquant polonais Arkadiusz Milik a marqué son cinquième but en championnat de la saison dans le temps additionnel avec un coup franc qui a offert à la Juve sa septième victoire consécutive.

Ils n’ont encaissé aucun but dans une course qui leur donnera un coup de pouce au milieu d’un scandale financier qui a frappé à la fin de l’année dernière.

“C’est une bonne victoire et un autre pas en avant… Milik a marqué un superbe but, mais ce n’était pas une victoire facile”, a déclaré l’entraîneur Massimiliano Allegri à DAZN.

Cremonese n’a pas encore remporté de match lors de sa première saison de haut vol depuis 1996, mais il a frappé les boiseries à deux reprises et sera encouragé par des matchs nuls successifs à domicile avec Milan et la Juve de part et d’autre de la pause pour la Coupe du monde.

Les supporters à l’extérieur ont été applaudis par toutes les sections du Stadio Giovanni Zini en première mi-temps lorsqu’ils ont déployé une banderole en soutien à l’ancien attaquant italien Gianluca Vialli, qui lutte contre un cancer du pancréas.

Vialli a commencé sa carrière dans l’équipe locale de Cremonese en 1980 et 12 ans plus tard, il a déménagé à la Juve, où il a remporté le titre de Serie A en 1995 et la Ligue des champions l’année suivante.

– Lecce étourdit la Lazio –

Six points derrière Milan sont la Lazio, dont la défaite à Lecce est survenue après que Ciro Immobile leur ait donné une avance à la mi-temps avec son 189e but en Serie A, qui l’a amené devant Alessandro De Piero et Beppe Signori dans le classement des buteurs de tous les temps.

Gabriel Strefezza a égalisé pour Lecce juste avant l’heure de jeu, et le centre brillamment volé de Federico Di Francesco a trouvé Lorenzo Colombo pour un tap-in qui a propulsé son équipe au 12e rang, neuf points d’avance sur la zone de relégation.

“Nous avons complètement perdu notre chemin après la pause… Nous nous sommes juste éteints et avons laissé le jeu à nos adversaires”, a déclaré le patron de la Lazio, Maurizio Sarri.

Lorenzo Pellegrini a fait match nul au niveau de la sixième place de la Roma avec 30 points avec ses rivaux locaux avec un penalty précoce qui a donné à son équipe une victoire 1-0 sur Bologne.

Mario Pasalic a arraché un dernier match nul 2-2 pour Atalanta, septième, à Spezia avec un niveleur de temps d’arrêt pour compléter un retour de deux buts.

Spezia a cinq points d’avance sur la Sampdoria, qui occupe la 18e place après avoir remporté sa deuxième victoire de la saison, 2-1 à Sassuolo.

Lisez toutes les dernières nouvelles sportives ici

(Cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de News18 et est publiée à partir d’un flux d’agence de presse syndiqué)