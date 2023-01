Edie Landau, productrice de films en avance sur son temps, décède à 95 ans

Dans les années 1980 et 1990, grâce à des personnalités comme Jim Jarmusch, Quentin Tarantino et Wes Anderson, le cinéma indépendant était associé dans l’imaginaire public à des scénaristes-réalisateurs trop jeunes et excentriques pour le système des studios. Dans les années qui ont précédé cette période, les Landau ont produit des films indépendants artistiquement ambitieux qui ont suivi un modèle différent, adaptant de grandes œuvres littéraires dans des films pour grand et petit écran.

Edie Landau, qui dans les années 1970 et 1980 était l’une des rares femmes à produire des films, travaillant en dehors du système de studio avec son mari, Ely Landau, pour offrir des films non conventionnels à un public de masse, est décédée le 24 décembre à son domicile dans le Section Century City de Los Angeles. Elle avait 95 ans.

Zero Mostel et Karen Black dans l’adaptation cinématographique de 1974 de la pièce d’Eugène Ionesco “Rhinoceros”, l’une des premières productions du Landaus’ American Film Theatre.

En repensant au projet dans le New York Times en 2003, l’historien du cinéma et critique Richard Schickel l’a décrit comme une “noble expérience”, avec des productions “proches de Dieu-horrible” et d’autres qui ont atteint la “réalisation cinématographique magistrale”. .”

Mme Landau a fréquemment agi en tant que responsable des budgets et organisatrice sur le plateau, mais au fil du temps, elle a assumé un rôle de plus en plus créatif dans son partenariat avec son mari, en particulier après qu’il a eu un accident vasculaire cérébral dans les années 1980.

Elle a pris l’initiative de mettre sur pied “M. Halpern et M. Johnson »(1983), un drame original de HBO avec Laurence Olivier et Jackie Gleason. Elle a développé une relation avec l’écrivain Chaim Potok et a transformé son roman de 1967 “The Chosen” en film en 1981 et en une adaptation musicale pour la scène en 1987.