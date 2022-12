Edie Falco qualifie Pete Davidson de « charmant » dans « The View » – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : SteveSands/NewYorkNewswire/MEGA

Edie Falco a quelques idées sur la raison pour laquelle tant de femmes sont complètement amoureuses de Pete Davidson. L’actrice de 59 ans a expliqué ce que tant de femmes trouvent attrayant chez le comédien de 29 ans après avoir joué sa mère dans la prochaine série comique Bupkis, lors d’une apparition sur La vue le vendredi 16 décembre. Les Sopranos La star a révélé qu’elle adorait travailler avec Pete et qu’il était “charmant”, ce qui permettait de mieux comprendre pourquoi tant de femmes étaient attirées par lui.

Plus à propos Pete Davidson

Avec Edie jouant la mère de Pete dans la sitcom, Alyssa Farah Griffin a demandé si elle avait une idée de ce qui faisait de lui un célibataire si désirable et si elle «allait s’enfuir» avec le Saturday Night Live alun. “Vous savez quoi? Il est adorable. Il est juste complètement adorable. Il mesure environ 90 pieds et il a ce sourire géant. Il se déprécie beaucoup », a-t-elle déclaré.

Edie a continué et il semble vraiment que le sens de l’humour soit vraiment ce qui fait de Pete une telle prise, offrant même son impression de la façon dont les femmes sont charmées. “Il est drôle, mais l’humour est toujours en quelque sorte, la blague est sur lui d’une certaine manière, et les femmes sont comme, ‘Oh mon dieu'”, a-t-elle dit. « J’imite toutes les autres femmes. Il est tout à fait charmant.

Ana Navarre a fait une blague sur le fait de connaître de nombreux hommes drôles, et le Infirmière Jackie La star a plaisanté en disant qu’en tant que mère à l’écran, elle ignorait parfaitement certaines de ses escapades romantiques. “En tant que mère imaginaire, je ne sais rien de ce genre de choses”, a-t-elle déclaré.

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





La série, qui met également en vedette Joe Pesci et revendique des apparitions d’icônes de la comédie comme Ray Romano, Kenan Thompson, Charlie Day, et plus encore, sera présenté en première sur le service de streaming Peacock. SNL producteur Lorne Michaels aide également à la production exécutive de l’émission. Le spectacle devrait être une version fictive de la vie du comédien, par Date limite.

La vie amoureuse de Pete fait la une des journaux depuis des années, depuis qu’il était avec Ariana Grande à sa récente idylle avec Kim Kardashian. Plus récemment, Pete a été repéré avec le modèle Emily Ratajkowski, mais elle a été vue plus récemment avec DJ Orazio Rispo. Des sources proches de l’humoriste ont révélé HollywoodLa Vie exclusivement qu’il était un peu contrarié de la voir sortir avec quelqu’un d’autre. “Pete est un peu déçu quand il la voit à un rendez-vous avec un autre gars parce qu’il l’aime beaucoup. Mais il ne met pas non plus tous ses œufs dans le même panier », ont-ils déclaré.

Lien connexe Lié: L’histoire romantique de Pete Davidson : d’Ariana et Kim K. à la rencontre d’Emily Ratajkowski

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.