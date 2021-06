Edge revient et attaque Roman Reigns; Carmella, Big E se qualifie pour de l’argent à la banque

La première WWE SmackDown épisode après le début du pay-per-view Hell In a Cell avec The Head of the Table Roman Reigns et Jimmy Uso, ce dernier annonçant que son frère Jey Uso ne reviendrait pas à SmackDown. Bianca Belair, qui vient de défendre son titre contre Bayley au Hell in a Cell, est sortie pour célébrer sa victoire. Seth Rollins l’a interrompu, il a comparé leur victoire et a déclaré que la victoire de Bianca n’était pas comparable à celle de Cesaro.

Dehors, Bayley a réitéré Rollins en disant que la victoire de Belair était un coup de chance. Ce qui a déclenché un duel verbal après lequel l’ancien champion a attaqué l’EST. Cesaro est ensuite sorti et a rejoint Belair pour dégager les talons du ring.

Le Rated R Superstar Edge a également fait son retour dans la marque bleue à la fin de l’émission et a attaqué Roman Reigns qui était sur le ring pour célébrer sa domination au cours de la dernière année. La musique d’Edge a été jouée, est sorti du Hall of Famer et a claqué Roman Reigns dans la table des annonceurs. Il a livré une lance et s’est mis en place pour un con-chair-to lorsque Jimmy Uso est intervenu. Edge a riposté et a lancé une lance, poussant Uso à travers la barricade.

Aussi, Rick Boogs a présenté Shinsuke Nakamura et l’a couronné le nouveau roi de SmackDown

RÉSULTATS COMPLETS DE WWE SMACKDOWN :

Match par équipe mixte : Cesaro et Bianca Belair contre Seth Rollins et Bayley

Bianca a contrôlé le match dès le début, mais Bayley a fait un retour en envoyant la championne féminine dans le poteau du ring. Caesaro a été identifié et les visages de bébé ont fait leur retour alors qu’il frappait la balançoire sur Rollins. Cependant, Rollins a fait un retour avec une lame Sling, plus tard Belair et Bayley ont été rattrapés alors que l’action de va-et-vient se poursuivait. Rollins a ensuite heurté Belair et a empêché le baiser de la mort. Bayley a ensuite utilisé la distraction pour obtenir un Roseplant avant d’obtenir l’épingle.

Money in the Bank Qualificatif : Big E contre Apollo Crews

Big E et Apollo Crews ont renouvelé leur rivalité vendredi cette fois pour s’assurer une place dans le match de qualification Money in the Bank. Le champion intercontinental a dominé tôt mais Big E a riposté. Le commandant Azeez a tenté d’intervenir avant d’être expulsé du ring. Big E a ensuite remporté la victoire avec le Big Ending.

Liv Morgan contre Carmella

Liv Morgan a défié Carmella après que cette dernière ait été nommée première participante au match féminin Money in the Bank par la responsable de la WWE Sonya Deville. Carmella contrôlait totalement le match mais Morgan a livré un roll-up jackknife pour remporter la victoire par tombé.

Jimmy Uso contre Dolph Ziggler

Jimmy Uso, qui devait prouver à Roman Reigns qu’il pouvait faire ce que son frère a fait, a affronté Dolph Ziggler. L’ancien champion du monde Ziggler a dominé le match mais Uso a riposté et l’a secoué avec un super-kick pour marquer la victoire.

