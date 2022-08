Edge marque un glorieux retour à la maison et écrase Damien Priest

L’épisode Monday Night RAW du 22 août s’est déroulé à Toronto, ce qui signifiait que c’était un retour heureux pour le Spear-King Edge après un long moment. Le pilier de la WWE a affronté son ancien associé, Damian Priest dans sa quête de suprématie. En parlant des Canadiens, la membre du Temple de la renommée de la WWE, Trish Stratus, a fait une apparition étonnante dans l’émission, mais la WWE n’a pas révélé pourquoi exactement elle était là. Ailleurs dans la nuit, l’atroce demi-finale du tournoi pour le titre féminin a vu Dakota Kai et Iyo Sky se battre contre Asuka et Alexa Bliss.

Passons directement à tous les résultats et faits saillants de l’épisode bourré d’action de Monday Night RAW :

Segment d’ouverture : Trist Stratus revient à la WWE

Les fans canadiens étaient ravis de voir leur compatriote et Hall of Famer de la WWE Trist Stratus faire un retour surprenant à la WWE. Stratus a longuement parlé de la façon dont le ring sera toujours sa maison et a déclaré qu’elle était heureuse de rentrer chez elle.

Tournoi du titre féminin : Asuka et Alexa Bliss contre Iyo Sky et Dakota Kai

Bayley et ses alliés sont entrés pendant le segment Stratus et l’ont félicitée avant de lui demander ce qu’elle faisait à la WWE en premier lieu. Cela a incité Bianca Belair à venir soutenir l’une de ses idoles. Asuka et Alexa Bliss ont rejoint la fête et le segment d’ouverture s’est transformé en un match par équipe.

Asuka a d’abord pris le contrôle de Kai, et le Néo-Zélandais a semblé hésiter à s’engager avec elle après leur verrouillage initial. Après une brève pause, Asuka et Sky ont établi leur premier contact, mais ils ne sont pas restés longtemps ensemble sur le ring. Sky et Kai ont réussi à remporter la victoire après un match difficile et compétitif pour se qualifier pour la finale du tournoi.

Match 1 contre 1 : Dolph Ziggler contre Finn Balor

Lors du deuxième match de la soirée, Dolph Ziggler a affronté Finn Balor, mais avant d’arriver sur le ring, ils se sont disputés dans les coulisses. Ils se sont enfermés et ont immédiatement commencé une rencontre rapide. Les deux premières minutes se sont senties assez égales, mais Balor a pris le contrôle après avoir attrapé le Showoff par les jambes et l’avoir tiré avec des mains droites dures.

Après une assez longue affaire, la mégastar irlandaise a raté le coup de grâce et a failli succomber à un Zig Zag, mais il a été expulsé à la dernière seconde. Balor a réussi à frapper le coup de grâce pour l’épingle grâce à un tir bon marché de Rhea Ripley.

Match 1 contre 1 : Chad Gable contre Kevin Owens

Chad Gable et Otis ont semblé annoncer que l’Alpha Academy acceptait de nouveaux étudiants. Gable a lancé un défi ouvert, auquel a finalement répondu le garçon de Toronto, Kevin Owens. Le Prize Fighter a d’abord dominé l’ancien olympien, mais Gable a pu reprendre le contrôle pendant une courte période. Au lieu du Stunner, KO a envoyé Gable avec une Powerbomb Pop-up pour assurer une victoire.

Discussion RAW, match 1v1 : Bayley contre Aliyah

Aliyah a reçu une réaction positive des fans de sa ville natale à Toronto et a été la première adversaire de Bayley depuis son retour à SummerSlam. Alors qu’Aliyah avait une certaine domination au début, Bayley a finalement pris le contrôle et a commencé à contrôler son adversaire moins expérimenté. Bayley a gagné après avoir connecté un DDT et a célébré avec Kai et Sky après avoir remporté la victoire finale.

Match par équipe : The Miz et Ciampa contre Bobby Lashley et AJ Styles

Cette semaine, AJ Styles et Bobby Lashley ont fait équipe pour affronter The Miz et Ciampa. Le Phenomenal One a pris le contrôle très tôt contre l’ancien champion NXT avec un dropkick. Le match a été un chaos total et la marée du match ne pouvait être prédite qu’au dernier moment. Cependant, Dexter Lumis est intervenu en éloignant The Miz du ring, ce qui a annulé le match.

Retour de Johnny Gargano à la WWE

Après une pause publicitaire, Johnny Gargano a fait un retour inattendu à la WWE, recevant une ovation debout du public. Il a semblé surpris par la réponse écrasante de la foule. Il a accompagné Theory pour marquer un retour remarquable à la WWE.

Événement principal : Edge contre Damian Priest

L’événement principal de la soirée a été le match de rancune d’Edge avec son ancien disciple, Damian Priest. Les deux se sont enfermés et se sont attaqués plusieurs fois avant qu’Edge ne jette Priest hors du ring.

Edge a continué à dominer Priest avant que l’ancien champion NXT ne sorte une cage en acier pour écraser Edge. Edge a donné un coup de pied alors que Priest l’a cloué avec le morceau de chaise.

Edge a absolument battu son ancien allié avec un destroyer canadien avant de connecter une lance vicieuse. La rencontre exténuante méritait d’être l’événement principal car Edge a remporté la victoire.

