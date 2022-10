Edge forcé de dire que j’arrête, Bray Wyatt revient à la WWE

L’ère Triple H de la WWE a produit une série cohérente de grands événements à la carte. Les Extreme Rules 2022 se sont déroulées au cœur de la lutte, à Philadelphie. Six matchs extrêmes se sont déroulés au Wells Fargo Center avec des titres importants et de la gloire en jeu. Bien que de grands noms comme le champion universel de la WWE Roman Reigns et The Bloodline ne figuraient pas dans l’émission, la carte de match avait encore quelques superstars en vedette samedi.

Revenons sur ce qui s’est passé à WWE Extreme Rules le samedi 8 octobre :

Match par équipe à six contre Donnybrook: Les Brawling Brutes contre Imperium

Le match d’ouverture de l’événement était un match traditionnel de Donnybrook entre Imperium, qui comprenait le champion intercontinental Gunther, Vinci et Kaiser, et The Brawling Brutes qui mettait en vedette Sheamus, Ridge Holland et Butch.

Le match a été un formidable aller-retour. Sheamus a écrasé Gunther à travers une table avec une croix irlandaise et a donné l’élan à son équipe. Les Brawling Brutes sont sortis victorieux après que Sheamus ait assommé Vinci avec le Brogue Kick pour assurer une victoire finale.

Match de championnat féminin de SmackDown : Ronda Rousey contre Liv Morgan

Ronda Rousey était à son meilleur contre Liv Morgan dans un match Extreme Rules qui n’était pas pour les timides.

La championne féminine de SmackDown a tenté d’aveugler Rousey avec un extincteur, mais The Baddest Woman on the Planet a riposté avec un home run à l’abdomen de Morgan avec une batte de baseball, reproduisant Bryce Harper.

Après quelques moments chaotiques absolus, Morgan a été placée dans un broyeur de biceps tandis que le côté de la table brisée était également pressé contre son visage, provoquant l’évanouissement de Morgan. Rousey a obtenu l’épingle et est devenue la championne féminine de SmackDown pour la deuxième fois de sa carrière.

Match de sangle de règles extrêmes : Karrion Kross contre Drew McIntyre

Drew McIntyre et Karrion Kross se sont affrontés dans un Strap Match à WWE Extreme Rules avec seulement 12 pieds de cuir les séparant.

Les deux mastodontes se sont agressés avant même d’entrer sur le ring. Tous les deux sont montés sur le ring et le match a officiellement commencé. Kross a ciblé l’épaule faible de McIntyre dès le début, l’écrasant contre le ring après l’épaule en premier.

Kross a ensuite utilisé la sangle avec un effet dévastateur, noyant la foule de Philadelphie avec le son du cuir sur la peau. McIntyre a riposté et avait l’air dominant, mais Scarlett a ensuite aveuglé McIntyre en utilisant du gaz poivré, permettant à Kross de frapper avec le Kross Hammer et d’assurer une victoire entachée.

Match d’échelle pour le titre féminin brut : Bayley contre Bianca Belair

Bianca Belair et Bayley se sont affrontées dans le tout premier match d’échelle féminin en tête-à-tête de l’histoire de la WWE dans un derby de démolition. Le match a commencé de manière égale avec les deux lutteurs qui ont tout donné.

Au milieu du match, Dakota Kai et IYO SKY ont interrompu et agressé le champion alors que le titre était suspendu au-dessus du ring. Cependant, l’EST a frappé les deux membres de Damage CTRL avec un double KOD

Dans les derniers instants du match, la championne féminine de Raw a utilisé une partie cassée d’une échelle pour livrer un KOD brutal à Bayley, l’envoyant face la première dans l’acier. Avec Bayley mise à l’écart, Belair a eu le dernier mot, gravissant les échelons pour récupérer son titre féminin brut.

Match “J’arrête” : Finn Balor contre Edge

Toute la mystique de Judgment Day est qu’ils sont une force obscure qui “dirige Monday Night Raw” avec sa rage et sa haine, bien que leur aboiement ait été bien pire que leur morsure.

Le Jour du Jugement a démontré son côté sinistre en devenant absolument impitoyable contre Edge. Ils ont l’habitude de se liguer contre Edge, mais le forcer à se retirer d’une menace d’exposer sa femme était assez menaçant. Beth Phoenix se tenait avec une escroquerie à la tête de la femme d’Edge, seulement pour l’exécuter de toute façon et la Superstar R-rated l’appeler était la meilleure façon de clore ce combat.

Le « lapin blanc » revient à la WWE

Le retour de Bray Wyatt a absolument volé la vedette de la nuit. Tous les indices de “White Rabbit” de ces dernières semaines ont pointé vers quelqu’un d’un type inquiétant, faisant de Wyatt le principal candidat, mais rien n’a été révélé avant la nuit.

Les lumières se sont éteintes au Wells Fargo Center alors que Matt Riddle célébrait sa victoire contre Seth Rollins, la chanson de Wyatt “He’s Got the Whole World in His Hands” a joué et des copies grandeur nature des marionnettes Firefly Fun House ont émergé dans la foule.

Les supporters ont explosé en voyant Wyatt sortir d’une porte, soufflant la lampe alors que le flux télévisé s’arrêtait, clôturant l’événement de la manière la plus intimidante.

