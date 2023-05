Edgar Davids est devenu un héros culte à Wigan après avoir attiré Millwall en demi-finale de la FA Cup il y a 10 ans

Lorsque Wigan Athletic a atteint la demi-finale de la FA Cup en 2013, Manchester City et Chelsea figuraient parmi les quatre derniers, ce qui signifie qu’ils ne priaient que pour dessiner une équipe pour leur voyage à Wembley : Millwall.

Heureusement pour les fans de Latics, Edgar Davids, alors joueur-manager chez Barnet, a établi cette égalité exacte, opposant Wigan et Millwall l’un à l’autre pour gagner le statut de héros culte dans la ville du Grand Manchester.

« Edgar Davids est un héros populaire à Wigan, car il a fait le tirage au sort et tiré Wigan contre Millwall », Martin Tarbuck, rédacteur en chef du Mudhutter fanzine, raconte QuatreQuatreDeux. « Bien que ce ne soit pas un bon match pour d’autres raisons… »

Avec City et Chelsea sur la bonne voie pour obtenir des places en Ligue des champions, la demi-finale Wigan contre Millwall était essentiellement un qualificatif pour la Ligue Europa, mais le match est largement connu pour ses actions hors terrain.

« Millwall – les gars hooligans! » Roger Espinoza, un joueur de Wigan à l’époque, dit. Il se souvient aussi « d’une grosse bagarre dans le coin ».

Les Londoniens mécontents du sud se sont battus entre eux alors que les Latics triomphaient 2-0 grâce aux rusés Shaun Maloney et Callum McManaman.

Ce résultat leur a valu une place en finale, où ils affronteraient Manchester City pour la chance du club à sa victoire la plus prestigieuse. Bien sûr, ils ont dûment livré, avec Ben Watson surgissant dans le temps d’arrêt pour provoquer l’un des plus grands bouleversements de l’histoire de la finale de la FA Cup.

Le gardien Costel Pantilimon a regardé depuis le banc de City. Le Roumain s’attendait à commencer le match après avoir participé à tous les matchs de City dans la course à la finale jusqu’à ce point.

Vendredi, Roberto Mancini a dit à Pantilimon qu’il jouerait. Samedi après-midi, Joe Hart était de retour.

« Pour Mancini, il y avait une pression énorme alors que nous luttions », explique Pantilimon. « Nous n’avons pas gagné la ligue et c’était le seul trophée que nous pouvions gagner. Peut-être que quelque chose s’est passé à ce moment-là.

« C’était dur pour moi. Je me souviens d’avoir été dans ma chambre et d’avoir pleuré un peu [before the game]parce que j’étais frustré.

« Tout le monde s’attendait à ce que je joue et la décision n’a pas été prise un jour avant ou quelque chose comme ça – juste quelques heures. C’était étrange pour tout le monde.

Les troubles de Tales of City ont fui, ce qui a aidé le moral de Wigan.

« Vous utilisez absolument des trucs comme ça à votre avantage », dit Espinoza. « Mais nous n’allions pas très bien non plus. »