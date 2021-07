EDGA European Tour : Brendan Lawlor remporte une victoire convaincante à l’EDGA Cazoo Open au Celtic Manor | Actualités golfiques

1:38



Brendan Lawlor revient sur les faits saillants de sa manche gagnante à l’Open EDGA Cazoo au Celtic Manor, où plusieurs des meilleurs joueurs du classement mondial des golfeurs handicapés (WR4GD) ont été retenus.

Brendan Lawlor a remporté un deuxième titre de l’EDGA European Tour avec une victoire convaincante lors du premier EDGA Cazoo Open au Celtic Manor.

Le tournoi, mettant en vedette huit des joueurs les mieux classés au classement mondial des golfeurs handicapés (WR4GD), s’est déroulé sur le même tracé que les stars du circuit européen affrontaient lors de l’Open de Cazoo.

Lawlor, qui souffre du syndrome d’Ellis-Van Creveld – un handicap caractérisé par une stature plus courte et des membres plus courts – a remporté des tours de 70 et 76 dans l’épreuve de 36 trous pour terminer sept fois devant le plus proche challenger Tomasso Perrino.

Brendan Lawlor a également remporté l’EDGA Scottish Open en 2019

« C’est incroyable », a déclaré Lawlor. « Ce fut une semaine incroyable, l’hospitalité et le parcours ici au Celtic Manor ont été incroyables. Relever le trophée à la fin de la semaine est juste un plaisir, je suis ravi.

« Les meilleurs joueurs EDGA sont en compétition et il est difficile de se séparer – celui qui a une bonne journée gagnera. Nous essayons d’amener de plus en plus de gens dans le jeu et l’European Tour nous a donné une opportunité incroyable de promouvoir le jeu sur la scène mondiale. Cela va amener beaucoup plus de gens dans le jeu et le faire avancer. «

L’événement était le premier des cinq tournois de l’EDGA European Tour prévu en 2021, Lawlor accueillant l’ISPS Handa World Disability Invitational la semaine prochaine en Irlande du Nord.

Un nouveau groupe de golfeurs du WR4GD participera à l’EDGA Hero Open et à l’EDGA Cazoo Classic, organisés au cours des week-ends successifs d’août, les quatre meilleurs joueurs de chaque groupe de deux tournois se qualifiant ensuite pour la finale de l’EDGA Dubaï à la fin de la saison. Novembre.