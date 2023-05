Ederson révèle que Scott Carson est le joueur le plus aimé du vestiaire de Manchester City : « Je prolongerais son contrat de quatre ans »

Manchester City a signé le gardien vétéran Scott Carson pour une prolongation de contrat d’un an, et il n’est pas surprenant d’entendre à quel point le joueur de 37 ans est apprécié dans le vestiaire de Pep Guardiola.

Gardien de troisième choix au club, derrière Ederson et Stefan Ortega, Carson a d’abord rejoint City en prêt en 2019 avant de rendre le déménagement permanent en 2021. Alors qu’il n’a fait que deux apparitions pour le club à cette époque, Ederson souligne l’influence de Carson. sur l’équipe d’autres façons.

« Scott est le joueur le plus aimé de notre équipe et probablement celui qui répand le plus de joie dans notre vestiaire », a déclaré Ederson. QuatreQuatreDeux. « Dans l’ensemble, nous avons un environnement incroyable dans notre vestiaire avec des plaisanteries tous les jours, bien que nous sachions le bon moment pour les blagues et quand nous devons nous concentrer sur notre travail.

« Scott n’est pas seulement un homme drôle ; il travaille incroyablement dur et se donne à 100 % chaque jour. Nous travaillons ensemble au quotidien, sur le terrain ou au gymnase, et j’ai eu le privilège de savoir à quel point il est agréable il est.

« Même quand l’équipe perd un match ou ne joue pas très bien, il est le premier à nous remonter le moral avec son bonheur. Si cela ne tenait qu’à moi, je prolongerais son contrat de quatre ans supplémentaires ! »

Le syndicat des gardiens de but est clairement fort à Manchester City également, Ederson proposant à Carson de le rejoindre en vacances dans son Brésil natal. L’Anglais, originaire de Cumbria, a cependant refusé, optant plutôt pour les beautés de Stoke.

« Il adore les fèves au lard, principalement d’avant-match, et a essayé de me faire tomber amoureux d’eux, mais je n’ai pas l’habitude de manger des fèves avec du pain. Je préfère la façon brésilienne : des fèves salées, jusqu’au bout !

« Je l’ai invité au Brésil et je lui ai dit qu’il devait profiter de la beauté naturelle de mon pays, avec ses superbes plages. Il a ri et a dit que ses vacances devraient être à ‘Costa del Stoke’ où il vit. »