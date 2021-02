Le patron de Manchester City, Pep Guardiola, a déclaré qu’il envisagerait de permettre à Ederson de prendre le prochain penalty de son équipe après le coup de pied manqué d’Ilkay Gundogan lors de la victoire 4-1 contre Liverpool à Anfield dimanche.

Malgré la victoire de City pour la première fois à Anfield depuis 2003 avec Gundogan marquant deux fois et Raheem Sterling et Phil Foden trouvant également le fond du filet, ils ont raté un autre penalty, n’ayant pas réussi à marquer sur place lors du match inverse plus tôt dans la campagne.

L’équipe de Guardiola a raté trois des six pénalités qui lui ont été attribuées et le patron de la ville a déclaré qu’il n’exclurait pas qu’Ederson, qui prétendait être le meilleur tireur de pénalité de l’équipe, frappe le suivant.

« C’est un problème que nous avons », a déclaré Guardiola à propos du bilan de son équipe. «Dans les moments importants, nous ne pouvons pas le rater, et peu importe le preneur.

« Encore une fois, je vais penser à Ederson, il pourrait être le preneur la prochaine fois. »

Les principaux titres du match ont été positifs alors que City a fait un énorme pas en avant vers le titre avec une victoire impressionnante contre les champions en titre et Guardiola était plein d’éloges pour ses joueurs.

« Nous avons joué comme vous devez souffrir ici », a déclaré l’ancien coach de Barcelone. «J’espère que la prochaine fois, nous pourrons gagner ici avec des gens.

« Anfield est toujours impressionnant mais avec les gens c’est bien plus. Énorme victoire pour nous. Trois points de plus à la fin mais je prends en considération le fait que nous avons gagné après avoir raté un penalty et concédé un but mais la façon dont nous avons réagi … cela a fait la différence.

« Nous avons très bien commencé. Nous ne pouvons pas jouer comme ils jouent, nous devons jouer lentement. En deuxième période, nous avons ajusté notre set et la qualité des joueurs a fait le reste.

« Phil Foden est un gars qui garde très bien le ballon, il arrive tellement agressif mais il est aussi encore si jeune. Quand il joue large, c’est plus facile pour lui, il apprendra.

« L’action pour le deuxième but et le quatrième but, nous savons à quel point il est un énorme talent mais il est encore jeune et j’espère qu’il peut comprendre qu’il peut encore s’améliorer.

« C’est une victoire importante, mais c’est en février. Bien sûr, l’écart avec la cinquième place est grand en ce moment et cela signifie que pour la Ligue des champions pour la saison prochaine est important, mais 10 victoires consécutives dans cette période est quelque chose d’exceptionnel.

« Aujourd’hui est le moment d’en parler, mais demain, nous nous tournons vers le prochain match. »