Le gardien de Manchester City, Ederson, dit que son équipe a la qualité pour enfin remporter la Ligue des champions – mais ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne.

Le Brésilien était du côté des perdants en 2021 lorsque Manchester City a été battu 1-0 par Chelsea à Porto, ce qui représente le plus proche que l’équipe de Pep Guardiola soit parvenue à briser son canard européen. Avec une autre finale le week-end prochain, la tenue d’Eastlands est à nouveau très proche.

Et face à l’Inter Milan, City est clairement favori. Pas que cela signifie grand-chose, selon Ederson…

« C’est le seul titre que le club n’a pas encore remporté – c’était notre objectif principal », a-t-il déclaré. FFT. « Inutile de dire que l’équipe s’est beaucoup améliorée au cours des dernières années, mais cette pièce d’argenterie manque dans l’armoire à trophées.

« C’est tellement frustrant d’être éliminé ou de perdre une finale quand on sait que la qualité est là pour être les champions. Le goût amer est terrible. Mais ce n’est pas toujours la meilleure équipe qui gagne, c’est celle qui sait naviguer dans tous les des différents obstacles sur le chemin de la levée du trophée.

Chelsea a battu City en Ligue des champions en 2021 (Crédit image : PA)

« C’est comme la Coupe du monde : bien jouer ne signifie pas nécessairement que vous serez champions. Notre équipe est plus expérimentée et plus mature maintenant, et c’est le rêve de tout le monde au club de gagner la Ligue des champions.

« Nous avons la qualité et le désir de le gagner. Notre jour de gloire viendra. »

Ederson pourrait potentiellement se faire tatouer pour célébrer si City lève la Ligue des champions (Crédit image : Stu Forster/Getty Images)

Alors, le gardien très tatoué a-t-il de la place pour un tatouage de trophée de la Ligue des champions ?

« Oui, » rit-il maintenant. « Mais je ne sais pas si je le ferais tatouer. Je n’ai qu’un seul tatouage de trophée, qui est le premier que j’ai remporté en tant que joueur professionnel. »