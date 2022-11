Eden Hazard veut rester au Real Madrid, dit que les choses vont changer après le Mondial de la FIFA

La star du Real Madrid, Eden Hazard, n’a pas été à la hauteur de son énorme réputation après avoir effectué un transfert sensationnel de Chelsea au Santiago Bernabeu à l’été 2019. Bien que Hazard soit tombé dans l’ordre hiérarchique de la formation de Los Blancos, l’attaquant a aucune intention de quitter le club car il pense que sa fortune au Bernabeu changera après la Coupe du Monde de la FIFA 2022.

Hazard est arrivé au Real Madrid pour un montant initial de plus de 100 millions d’euros de Chelsea. Cependant, au fil du temps, il s’est avéré être l’une des pires recrues du club de l’histoire. En près de trois ans et demi à Madrid, Hazard n’a marqué que sept buts et réussi 11 passes décisives en 72 matchs dans toutes les compétitions. Ses blessures l’ont tenu hors de combat pendant de longues parties de son séjour dans la capitale espagnole.

Il n’était pas favorisé par l’ancien entraîneur madrilène Zinedine Zidane et a été négligé par l’actuel patron Carlo Ancelotti. Le coach italien n’a accordé à Hazard qu’une poignée de minutes, le forçant souvent à partir du banc. L’attaquant a disputé six matches dans toutes les compétitions depuis le début de la saison en cours, marquant juste un but solitaire et décrochant une passe décisive.

Malgré sa mauvaise forme dans son club, la Belgique et Roberto Martinez ont gardé confiance en leur star et l’ont nommé dans l’équipe belge de 26 joueurs pour la Coupe du Monde de la FIFA. Hazard a réglé des matches à lui seul pour les Red Devils dans le passé et son expérience sera essentielle pour eux au Qatar.

Lors d’une conférence de presse avant la Coupe du monde, Hazard a déclaré qu’il respectait la décision d’Ancelotti de le tenir à l’écart des onze premiers et a ajouté qu’il était de sa responsabilité de prouver sa valeur à son entraîneur.

“Je ne veux pas quitter le Real Madrid. Peut-être que ma situation changera après la Coupe du monde. Je veux jouer mais c’est le manager qui fait ses choix. J’accepte, mais je veux lui montrer que je mérite de jouer plus. Quand vous ne jouez pas, c’est difficile”, a déclaré Hazard.

Hazard a encore près de deux ans sur son contrat au Santiago Bernabeu, mais sa mauvaise forme, ses problèmes de blessure et son âge rendent peu probable que les Blancos prolongent son contrat. L’ancien joueur de Chelsea peut relancer sa carrière s’il parvient à réaliser des performances significatives pour sa nation sur la plus grande scène du football. Il a été le rouage vital de la Belgique au cours de la dernière décennie et cherchera à mener son pays à son tout premier titre en Coupe du Monde de la FIFA.

La Belgique a été tirée au sort dans le groupe F avec les finalistes de l’an dernier, la Croatie, le Mexique et le Canada. Martinez et ses hommes se sont bien comportés dans les tournois internationaux mais n’ont pas réussi à aller jusqu’au bout. Il voudra que Hazard et compagnie illuminent le ciel nocturne du Qatar lorsqu’ils entameront leur campagne de Coupe du monde contre les Canadiens le 23 novembre.

