Eden Hazard : Une ode au meilleur fainéant du football… et à ses fesses serviables

Avant de commencer sérieusement, abordons une évidence : Eden Hazard a un large postérieur.

Le Belge – qui a annoncé sa retraite du football cette semaine – a ébloui les fans de football pendant des années lors de son séjour à Lille, Chelsea et (dans une moindre mesure) au Real Madrid. Il avait la chance d’avoir un centre de gravité bas, un équilibre fantastique, des pieds rapides et un cerveau encore plus rapide pour décider comment briser les défenses.

Il avait aussi un gros derrière ; quelque chose qu’il a très bien utilisé pour mettre en valeur ses autres grands talents.

« Quand le ballon arrive sur Hazard, il sent déjà l’adversaire venir vers lui, alors il attend le dernier moment et utilise ses fesses pour le bloquer », écrivait Yaya Touré en 2021. « Cela repousse l’adversaire, presque comme un coup de poing – et puis, quand il aura ouvert cet espace entre lui et le défenseur, il s’éloignera et lancera l’attaque…

« La façon dont il peut contrôler le ballon après avoir utilisé ses fesses, la façon dont il utilise ses fesses, son corps et ses hanches pour protéger le ballon lorsque les défenseurs lui courent dessus, la façon dont il peut tourner dans n’importe quelle direction après l’impact… c’est incroyable. »

Hazard utilise son atout contre Majorque (Angel Martinez/Getty Images)

Les fesses de Hazard sont devenues une blague du football, mais c’était une méthode précieuse pour le Belge pour se protéger contre les défenseurs qui tenteraient de le mettre en pièces. En 2010, le directeur du centre de formation de Lille, Jean-Michel Vandamme, prendrait la défense d’un Hazard encore adolescent qui trouvait sa voie dans le football français.

« Il ne cherchait jamais d’excuses s’il ne faisait pas bien sur le terrain », a déclaré Vandamme à France Football. « C’est un vrai compétiteur, pas un tricheur, ni un râleur, car on ne l’entend pas se plaindre quand il se fait commettre une faute. »

Et Hazard a été victime de nombreuses fautes. En mars 2014, alors qu’il jouait pour Chelsea, l’ailier a posté une photo de sa cheville sur Instagram suite à un match de Ligue des Champions contre Galatasaray. Un tacle de l’ancien coéquipier lillois Aurélien Chedjou avait été si violent qu’il avait déchiré la chaussette du joueur de l’époque. Hazard a commenté : « Merci, famille pour le dévouement sur ma peau… Hahaha. @aurelienchedjou21 aime mon homme”.

Des années plus tard, une série de publicités Nike avec Hazard portait le slogan : « Ils laisseront leur marque et je laisserai la mienne. » Les supporters de Chelsea se sont habitués à la vue de Hazard marchant dans le tunnel de Stamford Bridge avec des contusions bleues et violettes sur les jambes après les matchs. Des packs de glace seraient appliqués après son remplacement.

Quand il le voulait, Hazard était un derviche tourneur à la créativité offensive. Ses hanches dansantes dérouteraient les défenseurs tandis que le ballon collerait à son pied alors qu’il slalomait dans des espaces restreints et offrait des moments de génie. Mais c’est son courage face aux joueurs adverses et aux défis qui feront de lui un héros de Chelsea – et limiteront finalement son succès footballistique ultérieur.

Les meilleures performances du Belge sur le ballon étaient souvent sans égal en Premier League (jusqu’à l’épanouissement de Kevin De Bruyne et Mohamed Salah). Parfois, cela le poussait à participer à la conversation sur les talents aux côtés de grands noms comme Cristiano Ronaldo, Lionel Messi et Neymar.

Pourtant, alors que la minutie de Ronaldo et Messi en matière d’entraînement et de conditionnement physique a protégé leur corps jusqu’à la trentaine – et que les arbitres de la Liga ont offert un certain degré de protection à Neymar – Hazard était une superstar de la Premier League qui a reçu le spécial « kick-lui ». traitement réservé aux joueurs les plus redoutés. Ceci est démontré dans le tableau ci-dessous, qui couvre les sept saisons du joueur dans l’ouest de Londres.

Saison de ligue Minutes jouées Fautes gagnées Les jaunes de l’opposition Objectifs Aides 2012-13 2636 79 9 9 11 2013-14 2895 89 8 14 7 2014-15 3372 113 23 14 9 2015-16 2190 70 18 4 3 2016-17 3002 101 18 16 5 2017-18 2432 82 16 12 4 2018-19 2925 102 20 16 15

C’est après la victoire de Chelsea en Premier League en 2014-15 que son manager Jose Mourinho a tenté de faire valoir que Hazard était supérieur à Ronaldo, mais a également tenté d’avertir le monde du football que la star de Chelsea pourrait ne pas égaler la longévité de Ronaldo.

« En Premier League la saison dernière, Eden a eu beaucoup de chance de ne pas se casser une jambe », a déclaré le patron de Chelsea. « Il aurait pu être blessé à plusieurs reprises. J’ai vu beaucoup de joueurs se casser les jambes et les chevilles avec moins que ça.

« Je ne veux pas prononcer de noms car la saison dernière est terminée et prenons un nouveau départ. Je ne nommerai pas Monsieur A, Monsieur B ou Monsieur C, mais il a eu quelques tacles très méchants l’année dernière. J’aimerais plus de protection pour lui.

Cette protection n’est jamais vraiment venue pour Hazard. Les choses ont été encore exacerbées par l’approche souvent décontractée de Hazard en matière d’entraînement. Quand il le voulait, Hazard était un talent révolutionnaire mais, comme les fans de Chelsea l’attesteront, il pouvait l’éteindre avec le même haussement d’épaules insouciant avec lequel il l’allumerait.

Il faisait partie des nombreux joueurs dont la forme a diminué lors de la dernière saison de Mourinho à Chelsea en 2015-16, pour ensuite se relancer la saison suivante. Les téléspectateurs de la Premier League ont été charmés par l’idée que la force capable de marquer de magnifiques buts contre Liverpool, West Ham et Tottenham Hotspur était aussi quelqu’un qui évitait les séances de gym à Cobham et effectuait souvent des séances d’entraînement et des exercices d’échauffement avec ses lacets dénoués.



Entraînement pour Chelsea en 2014 (Mike Hewitt via Getty Images)

« Il ne courait pas beaucoup pour défendre, ne s’entraînait pas bien et cinq minutes avant les matchs, il jouait à Mario Kart dans le vestiaire », a déclaré Filipe Luis, ancien coéquipier de Chelsea.

Le jeune Hazard pourrait ignorer les défis des défenseurs et rire de ses chevilles meurtries tout en nous charmant et en nous divertissant. Mais au fur et à mesure que les années passaient et que les blessures par impact s’accumulaient, Hazard ne pouvait plus faire ces choses aussi rapidement qu’avant.

Lorsqu’il a signé pour le Real Madrid en 2019, il l’a décrit comme un rêve footballistique. Pourtant, au cours de ses quatre années en Espagne, il n’a réussi que sept buts et 12 passes décisives, les blessures le limitant à 76 apparitions toutes compétitions confondues. Ayant débuté sa carrière senior à l’âge de 16 ans, il a été largement épuisé à 30 ans.

« Il adore les hamburgers et les pizzas, je le voyais tout le temps dans les pizzerias », a déclaré l’ancien gardien de Chelsea Marcin Bulka au milieu de sa première saison en Espagne. « Il ne se soucie de rien d’autre que du football et du bon temps. À Chelsea, ce n’était pas un problème, mais au Real, surtout avec la récente blessure, il a probablement exagéré un peu avec le poids.

Saison Blessure Jeux manqués 2019-20 Blessure à la cuisse 5 2019-20 Cheville meurtrie 1 2019-20 Fissure capillaire au pied 15 2019-20 Fissure du péroné 3 2019-20 Frappe 2 2020-21 Frappe 4 2020-21 Blessure musculaire 9 2020-21 Corona virus 4 2020-21 Blessure musculaire 8 2020-21 Blessure musculaire 7 2020-21 Blessure musculaire 11 2020-21 Frappe 1 2021-22 Blessure à la cuisse 1 (pour la Belgique) 2021-22 Problèmes musculaires 2 2021-22 Grippe abdominale 3 2021-22 Fissure du péroné 13 2022-23 Blessure à la cheville 2 2022-23 Irritation du tendon rotulien 4

Il y a une photo de Hazard prise peu de temps après la victoire du Real Madrid en Ligue des champions en 2022. Plutôt que de mettre sa médaille de vainqueur autour de son cou, il la tient de côté devant les caméras et lève le pouce. Un petit moment de conscience de la part d’un joueur qui a passé une grande partie de sa carrière à décider des plus grands matchs de football, remportant l’une des plus grandes distinctions du jeu dans un match où il était un remplaçant inutilisé.



Hazard a remporté la Ligue des champions 2022 avec Madrid (David S Bustamante/Soccrates via Getty Images)

Lors du défilé de bus à toit ouvert qui a suivi, Hazard prenait un micro pour s’adresser aux madrilènes qui l’attendaient toujours pour qu’il rembourse les 100 millions d’euros (89 millions de livres sterling) que le club avait payés pour le signer.

« Je suis ici depuis trois ans avec de nombreuses blessures, avec beaucoup de choses. Mais l’année prochaine, je vais tout donner pour toi. Mais Hazard ne jouerait que 392 minutes pour l’équipe en 2022-23. Le cerveau du footballeur aurait pu le vouloir, mais son corps était en grande partie paralysé.

Il y aura un souvenir affectueux de la carrière de footballeur de Hazard, un joyau brillant de la génération dorée belge et un grand moderne de la Premier League. Un joueur qui pouvait plier le jeu à sa propre imagination. Il s’est entraîné et a joué avec l’esprit cavalier d’un jeune homme, a mangé comme un jeune encore plus jeune et a pris sa retraite avec un travail comparable à celui de certains des vétérans les plus exceptionnels du jeu.

(Photo du haut : Aitor Alcalde via Getty Images)