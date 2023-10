Eden Hazard, un showman qui considérait le football comme un jeu et non comme un travail

Eden Hazard a toujours déclaré en privé que le jour où il n’aimerait plus jouer au football, il arrêterait. Ce jour est désormais venu.

Mardi, le joueur de 32 ans a décidé de mettre fin à ses 16 années de carrière professionnelle car le jeu n’était plus amusant pour lui. Cela ne faisait pas longtemps… probablement depuis qu’il avait rejoint le Real Madrid en provenance de Chelsea pour 100 millions d’euros en 2019.

Le plaisir a toujours été la principale raison pour laquelle l’ailier a joué à ce jeu. Depuis qu’il était enfant, il jouait dans le jardin de la maison familiale et il ne voulait que s’amuser. Ce n’est donc pas une surprise que dans son message de retraite sur les réseaux sociaux, il ait mentionné qu’il « avait réalisé son rêve de jouer et de s’amuser sur les terrains du monde entier ».

Malgré ses récents problèmes de blessures à Madrid, Hazard laisse en héritage l’un des plus grands attaquants à avoir jamais joué en Premier League. Il est à la fois une légende de Chelsea et une légende belge. Les statistiques parlent d’elles-mêmes : 110 buts en 352 matchs pour son club, aux côtés de deux trophées de Premier League, de deux Ligues Europa, d’une FA Cup et des distinctions personnelles de Joueur de l’année PFA et FWA en 2014-15. Pour son pays, nous pouvons ajouter 33 buts en 126 matchs alors qu’une « génération dorée » de joueurs vedettes a atteint son apogée avec une troisième place à la Coupe du monde 2018.

Hazard était un artiste ; l’un des meilleurs dribbleurs de sa génération. À son apogée, il était parfois injouable. Avec un centre de gravité bas, des compétences avec le ballon, du rythme, de l’intelligence et un désir ardent de gagner, les adversaires ne pouvaient souvent pas s’approcher de lui, et encore moins lui retirer le ballon – comme le montre le but. il a marqué en courant depuis la ligne médiane contre Arsenal en 2017.

Prodige du football dès son plus jeune âge, les recruteurs lillois l’ont découvert en 2005 et il a fait ses débuts professionnels au club deux ans plus tard, à l’âge de 16 ans. En Ligue 1, il est encore l’un des deux seuls joueurs à avoir été sacré Jeune Joueur de l’année et Joueur de l’année à plusieurs reprises – l’autre est la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappé.

En 2011, son talent permet à Lille de remporter le doublé championnat et coupe. Mais il était bien trop bon pour la Ligue 1. Il a marqué 20 buts en 38 matches de championnat lors de sa dernière saison avant de rejoindre Chelsea pour environ 40 M€ en 2013. Cette décision était logique puisqu’il rejoignait une équipe où il aurait un rôle clé et où il serait l’homme principal. Et il était l’homme principal – remportant des trophées à gogo et terrorisant les défenses de la Premier League dans tout le pays.

Mais Hazard ne se souciait que des matchs et de la victoire. La formation n’était pas pour lui; il n’aimait pas ça et ne faisait pas beaucoup d’efforts. C’était un joueur de premier plan qui prospérait dans les grandes occasions, certainement au niveau national. C’était le sien raison d’être.

Eden Hazard s’efforçait avant tout d’apporter du divertissement au football. Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images

Hélas, il n’y a pas eu de grandes occasions lorsqu’il a rejoint le Real Madrid en 2019. Madrid était son rêve et la légende du club Zinedine Zidane (qui était alors manager) son idole d’enfance. Mais ses quatre années en Espagne ont été un véritable cauchemar. Il y a eu des blessures, des incompréhensions, des déceptions, de mauvaises décisions et des échecs, ainsi que le sentiment d’avoir jeté l’éponge trop facilement. Une statistique qui confirme plus que toute autre ses problèmes de blessures est qu’il n’a jamais joué une seule minute en le classique contre son rival Barcelone. Un joueur de premier plan – jusqu’à cette année l’un des 10 joueurs les plus chers de tous les temps – n’a jamais participé au plus grand match de tous.

Hazard s’est présenté en surpoids pour sa première séance d’entraînement pré-saison. Il l’a fait chaque été dans ses équipes précédentes, car pour lui les vacances étaient sacrées, mais le club ne lui a jamais pardonné et il ne s’est jamais vraiment remis. À Madrid, il a cessé de se sentir footballeur. Bien qu’il ait remporté plus de trophées (LaLiga, deux fois ; Copa del Rey ; Supercoupe d’Espagne ; Supercoupe de l’UEFA ; Coupe du monde des clubs ; et Ligue des champions), ils ne se sont jamais sentis comme les siens. C’était le début de la fin.

Certains diront peut-être que ses quatre années au Bernabeu ont ruiné ce qu’il avait réalisé à Stamford Bridge ; Certains diront que son manque de bonnes performances en Ligue des champions a montré ses limites. Mais les comparaisons avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo sont injustes : c’étaient des machines, alors qu’il était plutôt un romantique qui considérait le football comme un jeu et non comme un travail.

Peut-être que cela faisait partie du problème de sa carrière, car il n’a clairement jamais eu le dynamisme et l’ambition de Messi et Ronaldo. Néanmoins, Hazard était le joueur « flair » définitif ; un showman et un artiste. Les fans achèteraient un billet de match juste pour le regarder ! Parfois, il rendait possible l’impossible. Comme l’a dit un jour l’ancien sélectionneur belge Thierry Henry : « Je le regardais et je pensais : ‘Pourquoi diable essaie-t-il ça ?’ Et puis il réussissait, et je disais : ‘Ah oui, d’accord !' »

Le football a besoin de ce genre de joueurs et même si Hazard n’a pas été en mesure de montrer ses véritables compétences depuis un certain temps, il mérite sa place parmi les grands pour avoir diffusé le plaisir et le plaisir du jeu tout au long de sa carrière.