Eden Hazard s’est excusé auprès de moi, des joueurs et du club: Zinedine Zidane

Zinedine Zidane a dit samedi danger édénique s’était excusé auprès de lui, des joueurs et du club pour avoir ri avec Chelsea joueurs après Real MadridSortie de la Ligue des champions plus tôt cette semaine. Hazard a plaisanté avec Kurt Zouma et Edouard Mendy de Chelsea après le coup de sifflet à plein temps mercredi à Stamford Bridge, où Madrid avait perdu 2-0 et 3-1 au total, pour sortir en demi-finale. Cela a provoqué une réaction de colère de la part de sections des médias en Espagne, le journal madrilène Marca affirmant que «la popularité de Hazard est maintenant au plus bas». a dit désolé à ses coéquipiers.

« Eden s’est excusé et il l’a bien fait, ce n’était pas son intention de blesser qui que ce soit, c’est la chose la plus importante », a déclaré Zidane samedi, avant le match crucial du Real Madrid en Liga contre Séville dimanche.

«Il sait ce qu’il doit faire sur le terrain et il va le faire. On s’est parlé l’autre jour, après le match, mais pour dire ça. Il s’excusait pour sa réaction – à moi, au club, aux joueurs – et c’est tout. «

Hazard a subi une blessure ravagée deux ans en Espagne depuis son arrivée de Chelsea en 2019.

Zidane ne répondrait pas aux spéculations selon lesquelles Madrid écoutera les offres pour lui cet été, mais a déclaré qu’il n’était pas d’accord avec le joueur de 30 ans.

« Tous les joueurs ont leur cœur dans le club, mais pour l’instant, il n’a pas été possible de voir l’Eden Hazard que nous voulons voir », a déclaré Zidane.

«Mais je crois qu’il va y arriver. C’est un moment difficile avec tout ce qui s’est passé mais il a un contrat et ce qu’il veut, c’est réussir ici. «

L’avenir de Sergio Ramos est également incertain, une autre blessure ayant exclu le défenseur du match contre Séville et soulevant la possibilité qu’il ait joué son dernier match pour Madrid.

Ramos, dont le contrat expire cet été, a subi une blessure aux ischio-jambiers après avoir fait sa première apparition en un peu plus d’un mois contre Chelsea.

« Ce n’était pas précipité, l’autre jour, il a joué parce qu’il était à 100 pour cent », a déclaré Zidane.

«Il s’est parfaitement entraîné mais après les 90 minutes, il a ressenti quelque chose. Il est vidé car il ne peut pas être avec l’équipe pour cette dernière ligne droite de la saison. «

Le Real Madrid est à deux points de l’Atletico Madrid en Liga et à égalité de points avec Barcelone, avec quatre matchs à jouer. Le Barça accueillera l’Atletico au Camp Nou plus tard samedi.

