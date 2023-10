Eden Hazard révèle les raisons pour lesquelles il a choisi de se retirer du football

L’ancienne superstar de Chelsea, Eden Hazard, qui a récemment annoncé sa retraite à l’âge de 32 ans, est sortie et a expliqué les raisons de sa retraite anticipée.

Le garçon qui a illuminé Stamford Bridge, un talent éthéré qui avait une longueur d’avance sur tous ceux de sa même tranche d’âge. Eden Hazard n’a été qu’une révélation au cours de ses sept années à Chelsea de 2012 à 2019.

Le phénomène, Hazard, a hypnotisé les foules du monde entier, alors qu’il éblouissait et ébloui les défenseurs avec son talent fascinant et apparemment sans effort avec le ballon.

Le Belge a marqué 110 buts et délivré 92 passes décisives lors de ses 352 apparitions avec les Bleus. Et aucun argenterie n’a été laissé intact pendant son séjour avec eux, puisque le Belge a remporté deux titres de Premier League, deux Ligues Europa, la FA Cup et la Coupe de la Ligue avec Chelsea.

C’est cependant à l’été 2019 que Hazard a pris la décision de rejoindre les rangs des Blancos, le Real Madrid. Mais, malheureusement pour Eden, son passage en tant que Galactico a été semé de blessures et de défis tumultueux.

Eden a finalement décidé d’arrêter la semaine dernière après avoir quitté les géants de la Liga l’été dernier.

« J’avais toujours dit que j’arrêterais dès que je ne m’amuserais plus sur le terrain. Je ne voulais pas aller jouer quelque part pour l’argent», a-t-il déclaré à L’Avenir.

«C’était la meilleure solution. Je n’aimais plus m’entraîner… Et je ne jouais plus. La décision était simple.

« Dans la vie, on ne peut pas tout expliquer. Je suis en paix avec moi-même. Je suis heureux. J’ai tellement de choses à faire en dehors du football que j’ai pu faire un choix serein.

Les spéculations allaient bon train sur l’arrivée de Hazard dans la lucrative Saudi Pro League, qui a été honorée par la présence de diverses autres superstars européennes telles que Cristiano Ronaldo, Karim Benzema et Neymar, pour n’en nommer que quelques-unes.

Mais, finalement, le Belge a choisi de fermer les rideaux sur sa carrière et d’entamer le prochain chapitre de sa carrière, avec autant de grâce qu’il l’a fait à travers les innombrables défenses de la Premier League qui frissonnaient à la vue du talisman fanfaron qu’est Hazard.