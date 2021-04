Eden Hazard a déclaré qu’il se sentait « en meilleure condition » et prêt à avoir un impact dans la course de fin de saison du Real Madrid après avoir quitté le banc lors de leur match nul 1-1 en Ligue des champions avec l’ancien club de Chelsea.

Hazard a disputé les 25 dernières minutes de la demi-finale aller de la Ligue des champions au stade Alfredo di Stefano mardi soir alors que Madrid cherchait à prendre l’avantage sur Stamford Bridge pour le match retour le 5 mai.

« Je veux juste aller étape par étape, bien sûr, je veux jouer, je veux être sur le terrain », a déclaré Hazard à BT Sport. « Dans le dernier match [against Real Betis] J’ai joué 15 minutes, aujourd’hui j’ai joué un peu plus. Nous avons quelques bons matchs à jouer jusqu’à la fin de la saison. Je veux juste être prêt pour eux.

« Je me sens en meilleure condition, mon corps va mieux, donc je suis juste heureux de pouvoir jouer à nouveau. »

Hazard a passé sept saisons à Stamford Bridge de 2012 à 2019, remportant la Premier League à deux reprises et devenant l’un des joueurs exceptionnels de la compétition.

Depuis qu’il a rejoint le Real Madrid dans le cadre d’un contrat de 100 millions d’euros, il a subi une série de blessures qui ont limité son impact, marquant seulement quatre buts en deux saisons.

« C’est toujours bon de jouer contre des amis », a-t-il déclaré, interrogé sur le fait d’affronter d’anciens coéquipiers. « J’ai quelques amis là-bas. Maintenant, je suis un joueur du Real Madrid, donc je veux juste gagner. Peu importe que ce soit contre Chelsea ou une autre équipe. »

Christian Pulisic a donné l’avantage à Chelsea après 14 minutes, accrochant le long ballon d’Antonio Rudiger et arrondissant le gardien madrilène Thibaut Courtois avant de repousser deux défenseurs sur la ligne.

Eden Hazard a fait une apparition de 25 minutes pour le Real Madrid contre l’ancienne équipe de Chelsea mardi soir. Gonzalo Arroyo – UEFA

Karim Benzema a égalisé 15 minutes plus tard lorsque le ballon de Marcelo dans la surface était dirigé par Casemiro et Eder Militao, alors que l’attaquant français frappait à la volée pour son 71e but en Ligue des champions.

« Ça pourrait être mieux et ça pourrait être pire! » Hazard a dit. « Nous avons un match retour là-bas. Nous devons y aller pour essayer de gagner le match. »

L’entraîneur Zinedine Zidane a déclaré que c’était « un résultat juste » et a qualifié la frappe de Benzema « impressionnante ».

« Nous ne pouvons pas marquer trois ou quatre buts à chaque match », a-t-il déclaré. « Ce n’est pas facile de jouer tous les trois jours contre de très bonnes équipes. Nous croyons que nous pouvons le faire. Nous allons y aller pour essayer de gagner le match, nous savons que nous devons marquer là-bas. »