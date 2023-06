Eden Hazard: le Real Madrid libérera l’ancien attaquant de Chelsea fin juin | Nouvelles du football

Eden Hazard quittera le Real Madrid à la fin de ce mois, un an avant l’expiration de son contrat.

L’international belge a rejoint le club depuis Chelsea en 2019, dans le cadre d’un accord qui aurait pu atteindre 130 millions de livres sterling si tous les paiements de bonus avaient été payés.

Hazard a signé un premier contrat de cinq ans jusqu’en 2024, mais son séjour au Real Madrid a été marqué par des blessures et une mauvaise forme.

Pendant son séjour au Real Madrid, il a marqué sept buts en 76 apparitions, dont 10 toutes compétitions confondues lors de la saison 2022/23.

Parmi les trophées remportés au club figurent deux titres de LaLiga, une Ligue des champions et une Copa Del Rey.

Un communiqué a déclaré: « Le Real Madrid CF et Eden Hazard ont conclu un accord selon lequel le joueur sera libéré du club à compter du 30 juin 2023.

« Hazard fait partie de notre club depuis quatre saisons, au cours desquelles il a remporté huit titres : une Coupe d’Europe, une Coupe du monde des clubs, une Supercoupe d’Europe, deux championnats, une Coupe du Roi et deux Supercoupes d’Espagne.

« Le Real Madrid veut exprimer son affection pour Eden Hazard et lui souhaite, ainsi qu’à toute sa famille, la meilleure des chances dans cette nouvelle étape. »

Il a également été annoncé samedi que Mariano partirait. L’attaquant est passé par l’académie du club, passant six saisons dans la première équipe.

Asensio quitte le Real Madrid et s’apprête à signer au PSG

Image:

Marco Asensio quitte également le Real Madrid cet été





Le départ de Hazard intervient après qu’il a été annoncé plus tôt samedi que Marco Asensio quitterait également le Real Madrid.

Selon Ciel Allemagne, l’attaquant est sur le point de signer un pré-contrat pour rejoindre le Paris Saint-Germain. Les négociations sont en phase finale, le joueur de 27 ans devant signer un contrat de quatre ans.

Asensio a rejoint le Real Madrid en 2014 avant d’être prêté à l’ancien club de Majorque et à l’Espanyol. Il a ensuite remporté trois titres en Liga, une Copa del Rey et trois ligues des champions au Bernabeu.

Asensio a disputé 50 matches avec l’équipe de Carlo Ancelotti cette saison et pourrait jouer pour le club pour la dernière fois lors de son dernier match de la saison, à domicile contre l’Athletic Bilbao dimanche.

Des informations ont suggéré que le Real avait proposé un nouveau contrat à l’attaquant mais qu’il avait décidé de ne pas prolonger son séjour de neuf ans au club.

Cela semblait se refléter dans la déclaration du club lors de son départ, qui disait : « Les Madridistas n’oublieront jamais sa carrière et son comportement exemplaire pendant tout ce temps. Le Real Madrid est et sera toujours sa maison, et nous lui souhaitons, ainsi qu’à toute sa bonne chance à la famille dans cette nouvelle étape. »

Le PSG devrait perdre certaines de ses grandes stars cet été, Lionel Messi et l’ancien capitaine du Real Sergio Ramos confirmant déjà leur départ du club.