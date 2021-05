Eden Hazard: l’attaquant du Real Madrid s’excuse d’avoir ri avec les joueurs de Chelsea après la sortie de la Ligue des champions | Actualités du football

Eden Hazard a dit désolé et a insisté sur le fait qu’il ne voulait offenser aucun des fans du Real Madrid après avoir ri et plaisanté avec les membres de l’équipe de Chelsea après la sortie de son équipe de la Ligue des champions en demi-finale.

Le Real Madrid a perdu 3-1 au total après que Chelsea se soit qualifié pour la finale grâce aux buts de Timo Werner et Mason Mount à Stamford Bridge, qui ont donné aux Blues une victoire 2-0 en demi-finale retour mercredi soir et mis en place un tout -Anglais cravate avec Manchester City le 29 mai à Istanbul.

Hazard, qui a marqué 110 fois en plus de 350 apparitions lors de son passage chez les Blues de 2012 à 2019, a été remplacé juste avant la fin du match après avoir échoué à avoir un impact contre son ancien club.

Après le coup de sifflet final, l’international belge a pu être vu en train de rire et de plaisanter avec certains de ses anciens coéquipiers.

Les actions du joueur de 30 ans ont suscité de vives critiques de la part des supporters du Real Madrid et des médias espagnols, certains fans ayant même appelé à son transfert.

Image:

Hazard a été remplacé peu avant la fin du match à Stamford Bridge



Au milieu d’une musique d’accompagnement sombre, un clip de Télévision El Chiringuito présentateur Josep Pedrerol est devenu viral après avoir fait une diatribe à propos de Hazard, affirmant que sa situation au club était « très grave » et arguant qu’il se moquait des supporters du Real Madrid.

« Je suis désolé. J’ai lu beaucoup d’opinions sur moi aujourd’hui et je n’avais pas l’intention d’offenser les fans du Real Madrid », a posté Hazard sur sa story Instagram jeudi.

« J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid et je suis venu ici pour gagner. La saison n’est pas finie et ensemble nous devons nous battre pour la Liga! Hala Madrid! »

Le Real Madrid affronte Séville, Grenade, l’Athletic Bilbao et Villarreal avant la fin de la saison de la Liga, les Blancos étant actuellement à égalité de points avec Barcelone et à deux points de leurs rivaux de la ville de l’Atletico Madrid avant ce qui devrait être une course au titre serrée. -dans.

















1:39



L’expert du football espagnol Terry Gibson dit que « ce n’était pas une bonne idée » pour Eden Hazard d’être vu souriant avec les joueurs de Chelsea après que le Real Madrid ait été battu en demi-finale de la Ligue des champions



Hazard doit aux fans du Real Madrid

Hazard « doit » le Real Madrid et les supporters du club après avoir été vu en train de rire avec les joueurs de Chelsea après avoir été éliminé de la Ligue des champions, a déclaré l’expert du football espagnol Terry Gibson.

Gibson dit qu’il a agi naïvement mais ne sait pas où Hazard pourrait aller s’il quittait le Real Madrid à la suite de ses actions mercredi soir.

« La première chose est à qui? Qui a l’argent et qui l’achèterait après deux ans ravagés par une blessure? Donc je pense que c’est le gros problème, mais je peux comprendre les frustrations des fans du Real Madrid », a déclaré Gibson. Sky Sports News.

















0:38



L’ancien joueur de Chelsea, Geremi, pense que Thomas Tuchel a montré sa qualité pour tirer le meilleur parti du même groupe de joueurs qui avait connu des difficultés plus tôt dans la saison.



« Je pense qu’il était de toute façon une cible facile hier soir parce que sa forme au Real Madrid a été désastreuse et la façon dont il a été blessé ces deux dernières saisons.

« Quand il a joué, il n’a pas été efficace, donc il allait toujours être une cible facile, il n’a pas adhéré aux fans du Real Madrid.

« Je peux comprendre cela aussi, perdre une demi-finale de Ligue des champions, pas que je sache, mais être moi-même impliqué dans les demi-finales, si vous deviez perdre, vous devriez être dévasté.

« Pour lui d’avoir été aussi heureux qu’il l’était après le coup de sifflet final avec d’anciens coéquipiers! C’est bien mais si vous voulez les féliciter peut-être c’est mieux faire dans les coulisses mais le faire à la vue des médias, des caméras, ce qui tout le monde dans le monde peut alors voir.

« Vous pouvez comprendre la frustration des supporters du Real Madrid et du club.

« J’imagine que le club n’aurait pas l’air trop gentil sur la façon dont il s’est comporté après le coup de sifflet final, donc cela ne l’a pas aidé. »