Eden Hazard, Kevin de Bruyne et Axel Witsel commenceront tous lors du prochain match de la Belgique contre la Finlande

Le capitaine Eden Hazard, Kevin De Bruyne et Axel Witsel débuteront tous lundi le prochain match de championnat d’Europe de la Belgique contre la Finlande à Saint-Pétersbourg, a déclaré l’entraîneur Roberto Martinez. Le trio a tous lutté contre des blessures avant le tournoi, mais a montré sa valeur pour la cause belge lors de la victoire 2-1 de jeudi sur le Danemark, venant à renverser la fortune de l’équipe après que la Belgique ait été à la traîne à la mi-temps à Copenhague.

« C’était essentiel qu’ils puissent être là pour terminer le match et maintenant je pense qu’Eden, Axel et Kevin vont commencer contre la Finlande parce que nous devons voir comment ils sont et combien de temps ils peuvent jouer et c’est une opportunité pour nous d’étirer leur forme de match. à un niveau maximum », a déclaré Martinez lors d’une conférence de presse vendredi.

Le trio a un total combiné de 301 sélections et leur retour en forme renforce les chances de la première Belgique de remporter un premier grand tournoi.

Martinez a déclaré qu’il était également toujours prévu que Thomas Vermaelen jouerait aux côtés de Toby Alderweireld et Jan Vertonghen en défense lundi.

Dedryck Boyata a été utilisé en troisième position de défense centrale lors de la victoire 3-0 contre la Russie et Jason Denayer était là pour la victoire de jeudi au Danemark.

« Nous devons essayer de gagner chaque match », a ajouté Martinez, repoussant toute suggestion de compléter le reste de la formation de départ pour leur dernière sortie du groupe B avec des joueurs marginaux.

« Il y aura des changements contre la Finlande mais c’est exactement la même approche car elle vous prépare à continuer à gagner.

« Nous ne sommes pas ici pour aller aussi loin que possible, mais plutôt pour être aussi bons que possible. Et cela signifie que vous devez gagner chaque match et cela vous prépare indirectement à être prêt pour tout ce que nous pourrions affronter. »

