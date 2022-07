Eden Hazard jure de faire ses preuves au Real Madrid, exclut pour l’instant le transfert en MLS

Eden Hazard a déclaré à ESPN qu’il n’envisageait pas de passer à la Major League Soccer pour le moment, car il s’était engagé à faire ses preuves au Real Madrid cette saison.

Hazard a connu une chance torride avec des blessures depuis qu’il a rejoint Madrid depuis Chelsea il y a trois ans, ne faisant que 66 apparitions et marquant six buts depuis lors.

Mais l’ailier belge est de nouveau en forme et affirme que son “seul objectif” est de rattraper le temps perdu avec Madrid lors de cette campagne.

“Je veux montrer aux gens que je peux jouer dans ce club”, a déclaré Hazard, 31 ans.

“Cela fait quelques saisons que je ne jouais pas autant, alors pour moi… je veux juste montrer ce que je peux faire sur le terrain, c’est mon seul objectif.”

Interrogé sur la possibilité de passer en MLS à l’avenir comme son ancien coéquipier de Madrid et nouvelle recrue du Los Angeles FC Gareth Bale, Hazard a déclaré : “Je n’y pense plus tellement maintenant, je suis juste concentré.

« Cela fait trois ans [which have been] difficile pour moi, donc je me concentre uniquement sur cette saison. J’ai encore un contrat après deux ans de plus, et après on verra. Dans deux ans, je vais avoir 33 ans, alors voyons ce qui peut arriver.”

Eden Hazard a marqué six buts en 66 matches avec le Real Madrid. Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

Hazard a admis qu’il avait eu du mal à comprendre ses multiples blessures à Madrid étant donné qu’il en souffrait rarement à Chelsea.

“Quand tu joues au football, tu veux juste être sur le terrain, et quand tu es dehors [of] le terrain… [You think] ‘Ce qui s’est passé?’ parce que je n’étais pas blessé auparavant et donc c’était quelque chose de nouveau pour moi d’être blessé, donc vous devez apprendre”, a déclaré Hazard.

“C’est une façon d’apprendre la façon dont tu dois faire les choses, ton corps, tu prends soin [of] de différentes manières, vous travaillez davantage avec des kinés, ce genre de choses. Mais c’est un bon défi maintenant… Je suis en bonne santé, donc je suis juste prêt à jouer.

“Ce n’est pas si facile, surtout quand tu ne sais pas pourquoi tu es blessé. J’ai été blessé à Chelsea, mais pas comme ces trois années avec le Real Madrid. Je savais que c’était quelque chose qui n’allait pas avec mon corps , c’est pourquoi j’ai demandé à être opéré à la fin de la saison l’année dernière.”

Mais Hazard a déclaré qu’il n’avait pas apporté de changements radicaux avant la nouvelle saison.

Hazard a ajouté: “J’ai passé deux semaines avec la Belgique à la fin de la saison, j’ai pu jouer quatre matchs, pas 90 minutes, et puis … aussi dans ma tête, je me disais” OK, je peux jouer, je ne Je ne ressens plus aucune douleur, alors allons de l’avant.

“Ensuite, j’ai juste profité de mes vacances, j’ai travaillé un peu – entre [the season ending and preseason starting] c’est seulement un mois, donc juste pour être prêt pour la pré-saison. J’en ai assez fait.

“Je suis en bonne santé, merci pour ça, je peux jouer, je peux faire ce que je veux sur le terrain, donc j’espère que je vais rester en forme encore deux, trois ans. Je veux toujours profiter de mon jeu et c’est pourquoi je suis ici.”