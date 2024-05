Eden Hazard est sur le point de décrocher 5 millions de livres sterling supplémentaires à Chelsea malgré sa retraite il y a sept mois

Chelsea est sur le point d’empocher 5 millions de livres sterling grâce à son ancien joueur Eden Hazard.

Les Bleus ont vendu Eden Hazard au Real Madrid en 2019 et le Belge a depuis pris sa retraite, raccrochant ses crampons en octobre.

Cependant, Chelsea bénéficiera toujours de cet accord cette saison.

Hazard est une légende de Chelsea, marquant 110 buts en 352 apparitions lors de son séjour à Stamford Bridge.

Il a aidé les Blues à remporter deux titres de Premier League et la FA Cup, pour ne citer que quelques-uns des honneurs qu’il a remportés dans l’ouest de Londres. Hazard était si dangereux que Manchester United a dû suivre des séances d’entraînement spéciales pour se préparer à l’affronter, selon Rio Ferdinand.

Photo de Simon Stacpoole/Hors-jeu/Getty Images

Pourquoi Chelsea est-il sur le point de recevoir 5 millions de livres sterling pour Eden Hazard ?

Chelsea a vendu Hazard au Real Madrid pour un montant de 130 millions de livres sterling, mais plus de 40 millions de livres sterling de cet accord consistaient en des modules complémentaires dépendant des performances, selon Le télégraphe.

Le Real Madrid ayant atteint la finale de la Ligue des champions cette saison, le même média a affirmé que l’un de ces ajouts avait désormais été déclenché, donnant droit à Chelsea à 5 millions de livres sterling supplémentaires.

Alors que Hazard était de loin le meilleur joueur de Chelsea à l’époque, le vendre à Los Blancos s’est avéré être un véritable coup de maître.

Les Bleus se sont reconstruits et ont réussi à remporter la Ligue des Champions quelques années après le départ de Hazard, éliminant son équipe du Real Madrid en demi-finale de la compétition, tandis que l’ancien international belge a subi de nombreuses blessures après son départ.

La plus grosse vente jamais réalisée à Chelsea

Chelsea dépense généralement beaucoup sur le marché des transferts.

Par exemple, ils ont dépensé plus de 100 millions de livres sterling chacun pour Moises Caicedo et Enzo Fernandez, faisant du duo sud-américain leurs deux signatures les plus chères de leur histoire.

Cependant, les Bleus ont également gagné pas mal d’argent grâce aux départs. Hazard est devant, suivi par Kai Havertz et Mason Mount.

Havertz et Mount ont tous deux été vendus sous la propriété de Todd Boehly et Clearlake Capital, ce qui montre que le régime de Chelsea peut gagner de l’argent et le dépenser.

