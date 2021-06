Eden Hazard espère être prêt pour l’Euro 2020, mais n’est pas sûr de sa forme physique

Eden Hazard espère être prêt à jouer pour la Belgique lors de son match d’ouverture du Championnat d’Europe, mais ne sait toujours pas s’il sera en forme à temps, a déclaré l’attaquant lors d’une conférence de presse lundi.

Le capitaine belge a déclaré qu’il était mentalement prêt mais physiquement encore incertain après une saison remplie de blessures.

« Cela a été une année compliquée mais j’espère être prêt pour le premier match. Je dois le prendre au jour le jour et voir comment cela se passe avec le personnel médical », a-t-il déclaré.

« J’ai raté les derniers matchs de la saison au Real Madrid, j’ai donc eu le temps de me reposer et nous verrons comment ça se passe. »

Hazard a joué avec parcimonie pour le Real Madrid cette saison en raison d’un problème persistant à la cheville et a remporté la dernière des 106 sélections pour la Belgique depuis novembre 2019.

« On verra à l’entraînement les prochains jours avant l’Euro. Nous avons un peu de temps avant notre premier match et je veux être prêt pour celui-là », a-t-il ajouté.

La Belgique, en tête du classement FIFA, entame sa campagne contre la Russie à Saint-Pétersbourg le 12 juin.

Hazard a également déclaré qu’il s’attendait à rester au Real Madrid la saison prochaine, même après le départ de l’entraîneur Zinedine Zidane et à la suite des spéculations des médias sur son avenir au club.

« Je ne me vois pas partir, il me reste encore trois ans de contrat, on sait que ma première année a été mauvaise à cause de la blessure », a-t-il déclaré.

«Je me connais et si je suis prêt à jouer et en pleine forme, je peux faire de grandes choses pour le club. Après l’Euro, mon plan est de tout faire pour ce club. »

