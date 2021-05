Eden Hazard du Real Madrid s’excuse d’avoir ri avec les joueurs de Chelsea après le match

Eden Hazard s’est excusé auprès des fans du Real Madrid après avoir ri et plaisanté avec les joueurs de Chelsea après la sortie de son équipe de la Ligue des champions.

Des caméras ont montré l’international belge rire avec un ancien coéquipier Kurt Zouma et le gardien Edouard Mendy sur le terrain de Stamford Bridge après la défaite 2-0 de mercredi.

Hazard, qui a passé sept saisons fructueuses à Chelsea avant de rejoindre le Real Madrid en tant que signature de record à l’été 2019, a présenté des excuses sur Instagram jeudi.

Il a écrit en anglais et en espagnol: « Je suis désolé. J’ai lu beaucoup d’opinions sur moi aujourd’hui et ce n’était pas par intention d’offenser les fans du Real Madrid. J’ai toujours rêvé de jouer pour le Real Madrid et je suis venu ici pour gagner . La saison n’est pas finie et ensemble, nous devons maintenant nous battre pour la Liga! Hala Madrid! «

Hazard, 30 ans, a débuté lors de la demi-finale retour pour mener l’attaque de Madrid aux côtés de Karim Benzema, mais a été anonyme tout au long du match et a été remplacé par Mariano à la 88e minute, son équipe perdant 2-0. Madrid a perdu le match nul 3-1 au total alors que l’équipe de Thomas Tuchel se qualifiait pour la finale.

Les fans de Madrid se sont tournés vers les réseaux sociaux pour critiquer la réaction de Hazard, et des sources d’ESPN ont déclaré que la « colère monumentale » s’était étendue à plusieurs membres du club et même au vestiaire.

Hazard n’a disputé que 37 matchs en deux saisons à Madrid et a subi 11 blessures depuis son arrivée.

Certains médias espagnols ont suggéré que ses rires après l’élimination de l’équipe par Chelsea devraient entraîner la fin de sa carrière à Madrid.

Le capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, a également évoqué la nécessité pour son équipe de rebondir après avoir vu le rêve du club de remporter la compétition européenne pour la 14e fois se réaliser.

le défenseur vétéran a écrit: « Nous sommes déçus, oui. Mais nous n’avons pas fini.

« Une histoire construite sur les victoires mais #realmadrid est toujours née des défaites. Le titre de champion est toujours là pour nous et nous sommes prêts pour cela. »

Le Real Madrid est toujours en vie dans la Liga et est deuxième au classement, à égalité avec 74 points avec Barcelone et à deux points de retard sur le leader du championnat, l’Atletico Madrid, avec quatre matchs à jouer.