Eden Hazard du Real Madrid parle à ESPN de ses blessures, de son avenir et de Benzema pour le Ballon d’Or

Trois ans après le début de sa carrière au Real Madrid, on a l’impression qu’Eden Hazard n’a toujours pas vraiment commencé. Signé de Chelsea en 2019 comme sans doute le meilleur joueur de la Premier League, et pleinement censé combler le vide laissé par le départ de Cristiano Ronaldo un an plus tôt, l’international belge est plutôt devenu une réflexion après coup en Liga et pour certains, une punchline.

Hazard, 31 ans, a remporté deux titres espagnols et une Ligue des champions avec le Real Madrid, mais il a joué un rôle de soutien dans ces succès. Après être arrivé en surpoids – de son propre aveu – à l’été 2019, les choses n’ont fait qu’empirer à partir de là, car une fracture de la cheville en novembre 2019 a été suivie d’une intervention chirurgicale en mars 2020 et de l’insertion d’une plaque métallique dans son péroné.

Si 2019-2020 était, selon les mots de Hazard, “le pire de ma carrière”, alors 2020-21 n’était pas beaucoup mieux. D’autres blessures ont suivi et il a mis fin à la campagne en irritant le club et les fans lorsqu’il a été photographié en train de plaisanter avec d’anciens coéquipiers après une défaite en Ligue des champions contre Chelsea.

Il était encore un peu un joueur la saison dernière, avec sa position préférée à gauche de l’attaque monopolisée par la vedette de la saison, Vinicius Junior. En mars, se sentant malade de l’inconfort continu de la cheville et des blessures musculaires associées, il a opté pour une nouvelle intervention chirurgicale pour retirer la plaque qui avait été insérée deux ans plus tôt.

La performance la plus marquante de Hazard est survenue lorsqu’il a joué un rôle inattendu dans les célébrations du trophée de Madrid en mai. “Madridistasje suis ici depuis trois ans, avec beaucoup de blessures”, a-t-il déclaré, après avoir saisi un microphone pour s’adresser avec exubérance à la foule de fans rassemblés sur la Plaza de Cibeles de la ville. “Mais l’année prochaine, je donnerai tout pour vous !”

Ce ne sont que des mots, bien sûr, et Hazard devra parler sur le terrain. Personne ne doute de son talent ; il y a eu des questions sur son attitude envers l’entraînement et si des blessures l’ont privé de sa capacité à battre les défenseurs. Mais il y a quelques raisons d’être optimiste. Hazard serait revenu pour la pré-saison en forme et sans douleur. Dans une année inhabituelle et exigeante – personne ne sait comment les joueurs seront affectés par la Coupe du monde de mi-saison – et comme Madrid ne prévoit pas de signer un attaquant après avoir raté Kylian Mbappe, il pourrait avoir sa chance en tant que remplaçant de Karim. Benzéma.

“Mon idée est d’essayer Eden dans [the false No. 9] position”, a déclaré le manager Carlo Ancelotti la semaine dernière. “Avec les qualités qu’il a, cela peut être bon pour nous de l’avoir là-bas.”

Alors que le Real Madrid entame sa tournée de pré-saison aux États-Unis – séjournant à l’hôtel Beverly Hills de Los Angeles et s’entraînant sur le campus de l’UCLA – Hazard a parlé à Mauricio Pedroza d’ESPN de ses espoirs pour cette saison et pourquoi il n’est pas prêt à renoncer à faire de son passage au club un succès.

Note de l’éditeur : cette interview a été légèrement modifiée pour plus de clarté.

ESPN : Comment décririez-vous l’importance de cette saison à venir pour vous personnellement ?

Risquer: Ça fait quelques saisons que je ne joue plus tellement alors pour moi, c’est comme le [first] complet maintenant avec ce club. Je veux juste montrer ce que je peux faire sur le terrain. C’est ma seule cible.

ESPN : Quel est le plus grand défi de cette saison, étant donné que la Coupe du monde se jouera au milieu de celle-ci ?

Risquer: Être compétitif à chaque compétition. Ça va être une saison difficile, c’est sûr, parce qu’on est aussi champions d’Europe et tu sais que quand tu es champion d’Europe, tout le monde veut te battre, mais on est prêts pour ça. Nous avons une bonne équipe. De nouveaux joueurs sont arrivés, nous sommes donc juste prêts pour cette nouvelle saison.

ESPN : Comment vous sentez-vous dans cette pré-saison – en termes de santé, en termes de forme – par rapport à ce que vous avez dû traverser au cours des deux dernières années ?

Risquer: Je vais bien. Je suis en bonne santé, tu sais, merci pour ça. Je peux jouer, je peux faire ce que je veux sur le terrain. Alors j’espère que je vais rester en forme [for] encore deux ou trois ans, je veux toujours profiter de mon jeu et c’est pourquoi je suis ici.

ESPN : Parce que les blessures semblent faire partie de la conversation autour de votre carrière au Real Madrid, comment avez-vous pu faire face à cela et ne pas perdre votre motivation ?

Risquer: Croyez-moi, ce n’est pas si facile. Vous savez, quand vous jouez au football, vous voulez juste être sur un terrain. Vous essayez de savoir ce qui se passe, parce que je n’ai pas été beaucoup blessé [at Chelsea] avant, et donc c’était quelque chose de nouveau pour moi. Il faut apprendre à prendre soin de son corps d’une manière différente, mais c’est un bon challenge. Comme je viens de le dire : je suis en bonne santé, donc je suis juste prêt à jouer.

ESPN : Quels changements avez-vous apporté personnellement à votre routine pendant l’intersaison, une fois la Ligue des champions terminée ? Faites-vous quelque chose de différent pour retrouver la très bonne forme que vous avez actuellement ?

Risquer: Pas autant. Vous savez, j’ai passé deux semaines avec la Belgique en fin de saison. J’ai pu jouer quatre matchs, pas 90 minutes. Et puis dans ma tête, je me suis dit : ‘D’accord, je peux jouer, je ne le sens pas. Je ne ressens plus aucune douleur. Alors allons de l’avant, tu sais, et puis j’ai juste profité de mes vacances. Je travaille un peu entre les saisons, nous n’avions qu’un mois juste pour être prêts pour la pré-saison.

Les trois années d’Eden Hazard au Real Madrid ont été perturbées par des blessures, mais il dit à ESPN qu’il se sent en pleine forme et prêt à prospérer la saison prochaine. Antonio Villalba/Real Madrid via Getty Images

ESPN : Vous avez pointé votre tête [when giving that answer] ce qui est intéressant, car c’est une chose d’être en bonne santé pour retourner s’entraîner, mais à quel point est-ce difficile pour un joueur comme vous que l’aspect mental soit également au rendez-vous alors que vous faites face à ces blessures ?

Risquer: Ouais, mais comme je viens de le dire, ce n’est pas si facile, surtout quand tu ne sais pas pourquoi tu as été blessé. J’ai été blessé parfois avec Chelsea, mais pas comme ces trois années avec le Real Madrid. Je savais que quelque chose n’allait pas avec mon corps, c’est pourquoi j’ai demandé à être opéré à la fin de la saison.

ESPN : Quand vous voyez votre club réussir comme l’année dernière, en remportant la Liga et la Ligue des champions, mais que vous n’avez pas les minutes que vous voudriez avoir sur le terrain, comment décririez-vous ce mélange de sentiments ?

Risquer: C’est un mélange comme vous l’avez dit; tu es content pour les garçons, tu es content pour le club, tu es content pour les fans, mais tu sais qu’à l’intérieur de toi, c’est comme si je ne pouvais pas montrer que je ne suis pas content [to not be involved], vous connaissez? Le football est une chose collective, mais à l’intérieur de moi, je me disais : “D’accord, je veux de bonnes choses cette saison, mais je ne jouais pas tant que ça, alors montrons que je peux jouer et que nous pouvons gagner avec moi impliqué sur le terrain.”

ESPN : Quelle est la plus grande force de cette équipe du Real Madrid ?

Risquer: Je pense que c’est que nous jouons bien ensemble, nous avons des joueurs expérimentés et nous avons de nouveaux joueurs… nous avons un mélange de générations. Vous le savez quand vous nous voyez sur le terrain. Nous ressemblons à une vraie équipe. Vous savez, l’année dernière, nous avons eu une Ligue des champions fantastique, mais nous étions en retard dans tant de matchs et nous n’avons jamais abandonné, nous avons essayé de jouer jusqu’à la fin, et il y a eu tellement de matchs comme ça. Je pense donc que c’est comme un mélange de choses : un mélange de générations et de talents aussi, parce que nous avons beaucoup de talent dans l’équipe et nous sommes simplement heureux d’être ensemble.

ESPN : C’est une force. Donnez-moi une faiblesse.

Risquer: Nous ne l’avons pas ! Parfois, nous nous sommes un peu fatigués, mais c’est tout.

ESPN : Si vous deviez présenter Karim Benzema comme candidat au Ballon d’Or, que diriez-vous en son nom ?

Risquer: Karim ? Je pense qu’il le mérite. Vous savez, cela ne fait aucun doute. Mais je pense qu’il le mérite non seulement pour cette saison, mais pour toute sa carrière, vous savez ? C’est comme s’il était au sommet depuis 15 ans. Peut-être qu’il marque plus de buts, c’est pourquoi les gens veulent juste qu’il remporte ce Ballon d’Or, mais je pense qu’il le méritait avant, comme il y a cinq ans. C’est notre capitaine maintenant et c’est aussi un très bon gars, tu sais ? Il ne parle pas beaucoup sur le terrain, il fait ce qu’il veut. C’est notre chef. Alors on l’a juste poussé à aller chercher le Ballon d’Or.

ESPN: Une partie de l’histoire du Real Madrid est qu’ils ont une équipe solide et cherchent toujours à la rendre encore plus forte avec de nouvelles recrues. Avez-vous été surpris lorsque Kylian Mbappé a décidé de ne pas rejoindre le Real Madrid ?

Risquer: Je pense que c’est du passé, maintenant; nous nous concentrons maintenant uniquement sur cette saison. C’est un joueur du Paris Saint-Germain, et c’est tout. Il a fait un choix et nous devons le respecter. Et c’est tout. Nous attendons la saison avec impatience.

ESPN: En parlant de la saison prochaine, vos rivaux de Barcelone font sensation avec des signatures. Avez-vous besoin que votre plus grand rival redevienne fort ?

Risquer: C’est mieux pour LaLiga quand ce genre de matchs sont comme “Wow, quel Classique.’ Vous savez, [when Barcelona have] meilleurs joueurs, c’est encore plus amusant de les battre. Mais nous sommes prêts à relever ce défi.

ESPN : Avez-vous contacté Gareth Bale ici à Los Angeles ? Avez-vous eu des contacts avec lui maintenant qu’il joue ici à LAFC ?

Risquer: Je viens de lui parler hier, juste pour lui demander de venir dire bonjour. Il n’a pas répondu cependant, alors peut-être qu’il viendra bientôt.

ESPN : Il n’a pas encore répondu ?

Risquer: Non, il répond, mais il n’est pas encore venu. Il va, c’est sûr.

ESPN: Ok, qu’avez-vous pensé de son passage en MLS et LAFC?

Risquer: Je ne sais pas parce qu’il était [thinking about it] quand nous parlions la saison dernière. Je pense que c’est un bon défi pour lui parce qu’il va aussi à la Coupe du monde, donc il veut juste jouer et je pense qu’il est à Los Angeles, l’un des meilleurs endroits pour être sur le terrain, et nous savons qu’il a été incroyable pendant environ 15 ans. ans et a encore beaucoup de qualité pour montrer au monde qu’il est toujours l’un des meilleurs.

ESPN : Quand vous voyez des gars comme Bale, Giorgio Chiellini, Lorenzo Insigne rejoindre la MLS, et que vous avez déjà vu des gens comme Zlatan Ibrahimovic, David Beckham, Frank Lampard ici… avez-vous déjà pensé à peut-être passer à la MLS ?

Risquer: Je ne pense pas tellement à ça. Maintenant, je me concentre uniquement sur cette saison. J’ai encore un contrat de deux ans. Et puis on verra dans deux ans, j’aurai 33 ans, alors voyons ce qui peut arriver.

ESPN: Vous avez ce contrat, mais en même temps, je sais que vous aviez des offres pour peut-être aller dans un autre club où vous auriez très certainement été un titulaire sûr et joué beaucoup de minutes, mais vous avez décidé de rester au Real Madrid. Pourquoi?

Risquer: Je veux montrer aux gens que je peux jouer pour ce club. C’est ça. C’est ma seule raison.