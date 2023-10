Eden Hazard, ancienne star de Chelsea et du Real Madrid, prend sa retraite du football

Eden Hazard met fin à une carrière de 16 ans marquée par de grands succès en club et des promesses non tenues au sein de la « Génération Dorée » de l’équipe nationale belge.

Hazard, 32 ans, a annoncé mardi sa retraite du football après plus de 700 matches et deux titres de Premier League au cours de son séjour à Chelsea. Avant que les blessures ne le ralentissent, Hazard était souvent imparable sur le terrain grâce à son rythme rapide, sa créativité et ses super talents de dribble.

Le joueur très admiré avait déjà pris sa retraite du football international après que la génération vieillissante de joueurs de son pays ait été éliminée de la Coupe du monde en phase de groupes l’année dernière.

« Il faut s’écouter et dire stop au bon moment », a déclaré Hazard, sans club depuis l’expiration de son contrat avec le Real Madrid en juin. « J’ai pu réaliser mon rêve. J’ai joué et je me suis amusé sur de nombreux terrains à travers le monde. »

Hazard a remporté huit trophées avec Madrid, dont la Ligue des champions et deux titres de champion d’Espagne, mais son séjour en Espagne a été gâché par des blessures – dont une fracture au pied droit lors de sa première saison – et a coïncidé avec son déclin.

Après avoir débuté sa carrière professionnelle avec le club français de Lille, où il a remporté le doublé championnat et coupe, Hazard a rejoint Stamford Bridge en 2012. Il a passé sept saisons avec Chelsea, devenant l’un des favoris des supporters avec ses 110 buts en 352 matchs.

En plus des deux titres de Premier League, il a également aidé Chelsea à remporter la Ligue Europa à deux reprises, ainsi que la FA Cup et la Coupe de la Ligue une fois.

« Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance de rencontrer d’excellents managers, entraîneurs et coéquipiers. Merci à tous pour ces bons moments, vous allez tous me manquer », a déclaré Hazard. « Je tiens également à remercier les clubs pour lesquels j’ai joué : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid ; et remercier l’RBFA pour ma sélection belge. »

Au niveau international, Hazard a fait ses débuts avec l’équipe nationale en 2008 à l’âge de 17 ans. Il a disputé 126 matches et marqué 33 buts.

Il faisait partie de la soi-disant génération dorée de joueurs belges qui étaient pressentis pour remporter un titre majeur, mais qui n’ont finalement pu atteindre que les demi-finales de la Coupe du monde 2018 et ont échoué à plusieurs reprises lors d’autres tournois internationaux.

Reportage de l’Associated Press.