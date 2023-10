Eden Hazard, ancienne star de Chelsea, annonce sa retraite

L’ancienne star internationale belge Eden Hazard a officiellement annoncé sa retraite du sport. L’ailier a récemment quitté le Real Madrid après la résiliation de son contrat avec le club cet été. Des rumeurs circulaient selon lesquelles Hazard avait la possibilité de poursuivre sa carrière de joueur, mais il a finalement pris la décision de prendre sa retraite à l’âge de 32 ans.

« Vous devez vous écouter et dire stop au bon moment », a posté Hazard sur Instagram mardi. « Après 16 ans et plus de 700 matches joués, j’ai décidé de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, j’ai joué et je me suis amusé sur de nombreux terrains à travers le monde.

Star a récolté plusieurs trophées dans chaque club pour lequel il a joué

Hazard a d’abord commencé sa carrière en club senior avec le LOSC Lille. La star a même contribué à guider l’équipe française vers un titre de Ligue 1 en 2011. Il s’agissait du premier triomphe de l’équipe dans l’élite depuis 1954. Il a ensuite rejoint Chelsea l’année suivante.

Le Belge s’est véritablement fait un nom avec les Bleus. À Chelsea, Hazard a récolté six trophées importants, dont deux titres de Premier League. Après sept saisons dans l’ouest de Londres, l’ailier a rejoint le Real Madrid pour environ 130 millions de dollars. Bien que l’accord n’ait pas vraiment fonctionné personnellement, Hazard a quand même remporté six autres trophées avec les géants espagnols.

Eden Hazard contraint à l’abandon après de nombreuses blessures

« Je tiens à remercier les clubs pour lesquels j’ai joué : le LOSC, Chelsea et le Real Madrid ; et je remercie l’URBSFA pour ma sélection belge », a poursuivi Hazard. « Un merci tout spécial à ma famille, mes amis, mes conseillers et les personnes qui ont été proches de moi dans les bons et les mauvais moments. »

« Enfin, un immense merci à vous, mes fans, qui me suivez depuis toutes ces années et pour vos encouragements partout où j’ai joué. Il est désormais temps de profiter de mes proches et de vivre de nouvelles expériences. A bientôt hors du terrain mes amis.

La décision de Hazard de prendre sa retraite à un âge assez jeune est due à ses récentes blessures. La star a raté 95 matches au total avec le Real et la Belgique en raison de diverses blessures depuis l’été 2019. Bien qu’il figure sur la liste du club de Liga depuis quatre saisons, Hazard n’a réussi que 76 apparitions pour l’équipe.

PHOTO : IMAGO/PA Images