Eden Hazard, ancien favori de Chelsea, annonce sa retraite du football à 32 ans

L’ancien attaquant de Chelsea et du Real Madrid, Eden Hazard, a annoncé sa retraite du football à l’âge de 32 ans.

Le Belge a quitté Los Blancos cet été alors que son contrat a expiré suite à une blessure de quatre ans en Espagne et le Belge insiste sur le fait que le moment est venu pour lui de raccrocher ses crampons.

« Il faut s’écouter et dire stop au bon moment », a-t-il écrit dans un post sur Instagram. « Après 16 ans et plus de 700 matches joués, j’ai décidé de mettre fin à ma carrière de footballeur professionnel. J’ai pu réaliser mon rêve, j’ai joué et je me suis amusé sur de nombreux terrains à travers le monde.

« Au cours de ma carrière, j’ai eu la chance de rencontrer de grands managers, entraîneurs et coéquipiers. Merci à tous pour ces bons moments, vous allez tous me manquer. Je tiens également à remercier les clubs pour lesquels j’ai joué : le LOSC, Chelsea et le Real. Madrid; et merci à l’URBSFA pour ma sélection belge. »

Et il a ajouté : « Un merci tout particulier à ma famille, mes amis, mes conseillers et les personnes qui ont été proches de moi dans les bons et les mauvais moments. Enfin, un immense merci à vous, mes fans, qui m’avez suivi depuis toutes ces années et pour vos encouragements partout où j’ai joué.

« C’est le moment de profiter de mes proches et de vivre de nouvelles expériences. A bientôt en dehors du terrain mes amis. »

Hazard a débuté sa carrière à Lille, mais on se souviendra surtout de son passage à Chelsea, où il a marqué 110 buts en 352 apparitions et joué le meilleur football de sa carrière.

Son passage au Real Madrid a été moins mémorable et gâché par des blessures, qui l’ont limité à seulement 76 apparitions et sept buts en quatre saisons après un transfert de 100 millions d’euros en 2019.

Le joueur de 32 ans a joué 126 fois pour la Belgique, marquant 33 buts. Il a remporté 12 trophées majeurs au cours de sa carrière, dont deux titres de Premier League, deux Ligues Europa, une Liga et une couronne de Ligue des Champions.